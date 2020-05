Hakim Ziyech blikt terug op aanvaring: ‘Ik dacht: ‘Krijg de pleuris, ik ga weg’’

Hakim Ziyech vertrekt als een publiekslieveling bij Ajax, maar de band tussen de spelmaker en de achterban van de club is niet altijd even goed geweest. Ziyech werd in zijn eerste jaren in Amsterdamse dienst met enige regelmaat uitgefloten en in april 2018 bereikte de relatie een dieptepunt toen hij bij het opwachten van de spelersbus een duw kreeg van een supporter. De naar Chelsea vertrekkende Ziyech is echter blij dat hij alsnog voor een ommekeer heeft kunnen zorgen.

“Het mooie van het hele verhaal is natuurlijk hoe het uiteindelijk allemaal is gelopen. Het eerst niet goed liggen bij de supporters, altijd de kritiek krijgen. Terug reageren, niet reageren, wel reageren, niet reageren”, blikt hij terug in zijn afscheidsinterview Wizard of AMS op Ziggo Sport. “Waardoor het uiteindelijk tot het busincident heeft geleid, waarbij ik wel bij mezelf dacht: ‘Krijg de pleuris, ik ga weg.’”

Ziyech koos er echter toch voor om te blijven: “En uiteindelijk heb ik het hele verhaal op eigen kracht om weten te draaien. Dat is het mooie van alles.” De Marokkaans international denkt dat dit hem is gelukt doordat hij ondanks alles zichzelf is gebleven: “Uiteindelijk was het van hun kant naar mij wel positiever dan van mijn kant naar hen. Omdat ik zoiets had: ‘Wat mij betreft is het wel klaar.’ Maar er is altijd wel een oplossing, of een ingang, of iemand die de eerste stap zet.”

Ziyech onthult dat hij in eerste instantie niet toe wilde geven en wijst als voorbeeld naar de Champions League-kwalificatiewedstrijd tegen Standard Luik, waarin hij onder een staande ovatie naar de kant ging: “Moest ik wel of niet klappen? Met je hoofd naar beneden van het veld aflopen terwijl het hele stadion je toezingt, dat zijn van die momenten waarop je het niet wil toegeven omdat de wond nog heel vers is. Maar naarmate het seizoen vordert, je nog zoveel momenten meemaakt en het plezier terug is, kan je niet anders dan zelf ook toegeven. Uiteindelijk wil je door de voordeur eruit gaan en ik denk dat dat op dit moment wel het geval is.”