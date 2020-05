Hoe United de biografie van Stam inzette om hem achter zijn rug om te verkopen

Jaap Stam is in het televisieprogramma Tussen de Palen uitgebreid ingegaan op zijn gedwongen vertrek bij Manchester United in 2001. De oud-international was een van de dragende krachten van the Red Devils, maar om een gat in de begroting te dichten moest een grote naam verkocht worden. Zonder dat Stam het wist, werd hij voor bijna 26 miljoen euro verkocht aan Lazio. Toenmalig manager Sir Alex Ferguson was gedurende die periode niet eerlijk tegen Stam en noemde de verkoop van de Nederlander ‘zijn grootste blunder ooit’. “Heel knap als je als trainer dat durft aan te geven”, aldus Stam in het programma van Ziggo Sport.

Vlak voor zijn transfer bracht Stam zijn boek Head-to-Head uit. “Dat boek is toen een beetje gebruikt om een reden te vinden om het naar buiten te brengen”, vertelt Stam negentien jaar later. “Het was toen mogelijk, ook bij United, dat je een gat in het budget had. Ze hadden geld nodig. Ik zat in de spelersraad en daar is toen over gesproken.” De oud-verdediger zat destijds in de spelersraad met grote namen als Roy Keane, Ryan Giggs en Gary en Phil Neville. “Er werd gezegd dat de club iets moet ondernemen om dat gat te dichten. Bij afsluiting van die meeting zeiden we nog voor de grap: dan verkoop je er toch een van ons? Niet wetende dat het op die manier zou gaan gebeuren.”

Stam was destijds een van de populairdere spelers bij de achterban. De club speelde in op voorpublicaties uit het boek in de Daily Mirror, waardoor de verdediger negatief onder de aandacht kwam in de media. “Onder Van Gaal speelden we met het Nederlands elftal in Engeland en mijn boek kwam in die week ook uit”, vervolgt Stam. “In Engeland gaat het dan zo dat de rechten van dat boek verkocht worden aan een krant. Volgens mij was dat toen de Daily Mirror. Zij mogen dan passages publiceren, gedurende die week. Alleen heb je niks te zeggen over de koppen die zij gebruiken. Zij hebben dat toen iedere dag op zo’n manier gespeeld, alsof mijn boek heel negatief was. Uiteindelijk brak het zweet me aan alle kanten uit. Je bent dan iedere dag meer met het boek bezig dan met de wedstrijd die je gaat spelen.”

Ferguson had de voorpublicaties gelezen en was daar niet blij mee, zo liet hij aan Stam weten. “Aan het begin van de week belde Sir Alex: Maak je niet druk, ik heb mijn boek meegemaakt. Niks aan de hand, volgende week is het weer anders. Op woensdag belde de secretaresse, dat ik de manager moest bellen want hij was pissed off over wat er in het boek stond. Ik dacht toen: iets klopt er niet. Ik heb in de ochtend toen Ferguson gelijk gesproken op het trainingscomplex en daar kreeg ik een uitbrander. Toen heb ik gezegd: Weet je wat, ik ga naar huis en ik train niet vandaag. Je zoekt het maar uit. Op de terugweg werd ik gebeld door mijn zaakwaarnemer en die vertelde me dat ze me hadden verkocht. Dus uiteindelijk wist hij (Ferugson, red.) dat al in dat gesprek.”

Direct na het telefoongesprek met zijn zaakwaarnemer, werd Stam gebeld door Ferguson. “Ik moest van hem wachten en we spraken af op een parkeerplaats bij een supermarkt. Na twintig minuten kwam hij aan. Hij stapte in de auto en deed zijn verhaal. Hij vertelde dat hij mij ging verkopen, want hij was bezig met een andere verdediger. Ze hadden een transfervrije verdediger aangetrokken, dat was Laurent Blanc. Hij ging met hem spelen, dus ik zou op de bank terechtkomen. Uiteindelijk wist hij dat ik zou zeggen dat wanneer ik op de bank zou komen, ik weg zou willen.” Ferguson wilde tijdens het gesprek in de auto niet vertellen aan welke club Stam was verkocht. “Maar in die week was er in Monaco een meeting geweest met alle clubs uit de Champions League. Lazio heeft daar dat bod neergelegd. Daar hebben ze een paar dagen over nagedacht en geaccepteerd, zonder dat ik het wist.”