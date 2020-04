‘Ajax hoeft geen Sinterklaas te zijn, zo van: hier heb je negentig procent’

Ronald de Boer stelt dat Ajax niet een groot deel van de Champions League-inkomsten moet afstaan aan andere clubs. De KNVB heeft op basis van de stand in de Eredivisie de Europese tickets verdeeld, waarbij koploper Ajax een plaats in het miljardenbal kreeg toebedeeld. De KNVB wil graag zien dat clubs die Europees spelen hun inkomsten verdelen, iets waar De Boer wel begrijpt.

"Ik denk dat er wel een verdeelsleutel moet komen, zeker in de groepsfase met het startgeld dat je krijgt. En ik denk ook dat Ajax dat zeker gaat doen", zegt de oud-international donderdag bij Bureau Sport. "Maar je hoeft niet alles weg te geven. Je hoeft niet Sinterklaas te zijn, dat je denkt: hier heb je negentig procent en wij tien procent."

Ziyech na besluit KNVB: 'Zeker pijnlijk'

"Ajax is wel altijd de grootste, verdient het in principe en staat ook bovenaan. Ik vind dat je een goede balans (moet zoeken, red). Ik denk dat Ajax daar ook wel uitkomt", aldus De Boer, die ook begrip heeft voor de houding van de andere clubs in de Eredivisie. "Ik vind dat je als clubs ook wel mag zeggen van: Ajax, laat je van de beste kant zien. En ik verwacht dat ook."

De Boer laat zich daarnaast uit over de beslissing van de KNVB om geen clubs te laten promoveren of degraderen. "De KNVB moest een beslissing nemen en ga er maar aan staan om zo'n beslissing te nemen. Je doet het eigenlijk nooit goed. Ik weet zeker dat ze met goede wil de juiste beslissing hebben genomen. Er zit een gedachte achter. Je gaat mij niet zeggen dat Jean-Paul Decossaux en Eric Gudde denken van: we doen dit even, wat kan mij het schelen."