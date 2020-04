‘Newcastle biedt beoogde nieuwe manager megasalaris van 21,5 miljoen’

Newcastle United staat op het punt om overgenomen te worden door een Saoedisch consortium en de beoogde nieuwe eigenaren van the Magpies hopen in de komende jaren de Engelse en Europese top te kunnen bestormen. Om dit voor elkaar te krijgen zal er ook een manager van naam aan moeten worden getrokken en volgens Sky Sports is de keuze gevallen op Mauricio Pochettino.

De doorgaans goed ingevoerde Engelse sportzender weet te melden dat Pochettino momenteel bovenaan het verlanglijstje staat. De Argentijnse oefenmeester is werkeloos sinds zijn vertrek bij Tottenham Hotspur in november van het afgelopen jaar en zou graag terug willen keren in de Premier League. De nieuwe eigenaren van Newcastle zien, vanwege de manier waarop hij the Spurs in de afgelopen jaren heeft heropgebouwd, de voormalige middenvelder op hun beurt als de ideale kandidaat om de leiding over het nieuwe project op St James’ Park te krijgen.

Om Pochettino te overtuigen voor Newcastle te kiezen, zou hij een bruto jaarsalaris van ruim 21,5 miljoen euro voorgeschoteld hebben gekregen. Netto komt dit neer op een kleine 11,5 miljoen. Pochettino zou als hij deze aanbieding accepteert na Josep Guardiola, die bijna 23 miljoen bruto verdient op jaarbasis, de op-een-na bestbetaalde manager in de Premier League worden. Zijn opvolger bij Tottenham José Mourinho verdient zeventien miljoen bruto per jaar.

Als Pochettino niet haalbaar blijkt voor Newcastle, zetten de nieuwe eigenaren in op een terugkeer van Rafael Benítez. De Spanjaard had het in het verleden al drie jaar voor het zeggen bij de club en was onder meer verantwoordelijk voor de terugkeer van Newcastle in de Premier League. Benítez verdient overigens momenteel op jaarbasis ruim 13,5 miljoen netto bij het Chinese Dalian Yifang, waardoor het nog niet zo makkelijk wordt om hem los te weken. De huidige manager van Newcastle, Steve Bruce, maakt wel het seizoen af als er wordt besloten om de Premier League nog te hervatten.