Omstreden Engelse deal van 340 miljoen euro lijkt Ajax te dwarsbomen

Juist tijdens de coronacrisis zijn er de nodige veranderingen op komst bij Newcastle United, want the Magpies lijken op korte termijn te worden overgenomen door Mohammed bin Salman. De steenrijke kroonprins van Saudi-Arabië aast met zijn consortium op tachtig procent van de aandelen en de Premier League buigt zich inmiddels over de overnameplannen van diens investeringsmaatschappij uit het Midden-Oosten, PIF genaamd. Met de overname lijkt een bedrag van circa 340 miljoen euro gemoeid, zo klinkt het. Er is echter ook veel weerstand tegen de komst van Bin Salman naar Engeland, met Amnesty International als één van de grootste klokkenluiders op internationaal vlak. Een en ander lijkt ook gevolgen te hebben voor Ajax, dat is gelinkt aan Newcastle-sensatie Matty Longstaff.

Door Rian Rosendaal

Volgens de internationaal opererende organisatie worden de mensenrechten in Saudi-Arabië al enige tijd met voeten getreden, waardoor er volgens woordvoerder Felix Jakens veel meer ophef zou moeten zijn rondom de voorgenomen miljoenendeal met Newcastle United. "Een heldere voorstelling van zaken is absoluut noodzakelijk", waarschuwt de verontwaardigde Jakens in een interview met The Guardian. "Saudi-Arabië wil graag de glamour en de aantrekkingskracht van de Premier League gebruiken als PR-middel, om de aandacht af te leiden van zijn grove schendingen van de mensenrechten. Nu de wereld te maken heeft met deze aanhoudende coronacrisis, ben ik zeer bang dat deze deal wordt afgesloten zonder dat er onderzoek is gedaan naar de financiering van het overnameproject, zoals eigenlijk zou moeten plaatsvinden."

Moord op Khashoggi

Jakens geeft enkele voorbeelden van zijn weerzin tegen de toetreding van de in 2017 als kroonprins benoemde Bin Salman tot de Engelse voetbalwereld. "Onder zijn regime zijn mensenrechtenactivisten op een gewelddadige manier onderdrukt en kregen verschillende vredelievende activisten gevangenisstraffen opgelegd." De zegsman van Amnesty International verwijst tevens naar Jamal Khashoggi, die in oktober 2018 werd vermoord in het Saudische consulaat in Istanbul. De journalist en columnist was in onder meer de Washington Post doorgaans erg kritisch op het gevoerde beleid in de oliestaat, wat naar verluidt erg slecht viel bij de kroonprins en zijn gevolg. Er ging gelijk een golf van verontwaardiging door de politieke wereld en de CIA wees al snel met de beschuldigende vinger richting Bin Salman, die handlangers zou hebben ingezet om Khashoggi om te laten brengen. Ruim een jaar later werden vijf mensen ter dood veroordeeld en kregen drie anderen langlopende gevangenisstraffen opgelegd. De steenrijke kroonprins bleef echter buiten schot, tot woede van Jakens. "Deze moordzaak is gewoon in de doofpot gestopt." Amnesty International heeft inmiddels een officiele brief gestuurd naar de Premier League met het verzoek de mensenrechtensituatie in Saudi-Arabië nog eens goed te bestuderen, alvorens groen licht te geven voor de plannen van Bin Salman en consorten.

Bin Salman wil Newcastle United naar de top van Engeland brengen

Bin Salman heeft nog niets naar buiten gebracht aangaande zijn ambitieuze plannen met Newcastle United. De schatrijke zakenman, pas 34 jaar oud, lijkt er echter alles aan gelegen om zijn tweede poging om voet aan de grond te krijgen in Engeland te laten slagen. De telg van de rijkste koninklijke familie ter wereld, met een geschat vermogen van zeven miljard euro, heeft in de afgelopen twee jaar maar liefst driemaal geprobeerd om een meerderheid van de aandelen van Manchester United over te nemen. De erfgenamen van de in 2014 overleden zakenman Malcolm Glazer, die the Red Devils in 2005 overnam, waren echter niet te vermurwen, ook niet bij een ultiem bod van maar liefst 3,5 miljard euro. De recordkampioen blijft derhalve voorlopig in Amerikaanse handen. De Daily Mirror bracht echter in februari al naar buiten dat Bin Salman, die de Formule 1 in 2021 naar zijn thuisland wil halen, zijn aandacht reeds had verlegd naar de sleeping giant uit Newcastle, dat momenteel de enigszins teleurstellende dertiende plaats bezet in de Premier League. De puissant rijke kroonprins aast met de club van Jetro Willems op een vaste plek tussen de topclubs in Engeland en verschillende Engelse media spreken al over een transferbudget van circa 230 miljoen euro voor manager Steve Bruce in de zomermaanden.

Ajax lijkt achter het net te vissen

De geplande hemelbestorming van Bin Salman heeft wellicht nadelige gevolgen voor Ajax, dat ondanks de coronacrisis hard op zoek is naar een geschikte opvolger van de door Chelsea aangetrokken Hakim Ziyech. Daarnaast lijkt Real Madrid niet op te geven in de strijd om de handtekening voor Donny van de Beek, waardoor directeur voetbalzaken Marc Overmars in binnen- en buitenland rondkijkt naar geschikte opties. Onder meer TEAMtalk schoof de pas twintigjarige Longstaff naar voren als mogelijke aanwinst van de Amsterdamse club. De eveneens aan Internazionale, Everton en Arsenal gelinkte middenvelder, pas twintig jaar oud, lijkt het St. James’ Park voorlopig niet achter zich te laten. Uit berichtgeving vanuit Engeland kan worden opgemaakt dat Bin Salman geenszins van plan is om de beste spelers van de middenmoter van de hand te doen. Voor Longstaff, die naar verluidt nog steeds een jeugdcontract heeft met een wekelijkse vergoeding van omgerekend 970 euro, lonkt een nieuwe en verbeterde verbintenis. Het contract van de youngster is in de laatste fase beland, waardoor de clubleiding van Newcastle United sowieso genoodzaakt is om actie te ondernemen. Longstaff legde in januari nog een contractvoorstel naast zich meer, maar de naderende komst van Bin Salman lijkt de begeerde middenvelder voorlopig in het noordoosten van Engeland te houden.

Matty Longstaff returns to the 11 just a reminder of what he did the last time we played Man Utd. pic.twitter.com/5D6hA08n4S — Jack ? (@Jack_Rogers97) December 26, 2019

Bruce wil Longstaff maar wat graag voor de club behouden, zo bleek enkele maanden geleden uit de woorden van de manager, nadat de Newcastle Chronicle melding had gemaakt van de moeizame onderhandelingen met de jonge middenvelder. Voornoemde krant wist tevens te melden dat er al een concreet bod was uitgebracht door een club uit de Serie A. "Natuurlijk is het iets dat ons zorgen baart. Ik hoop van harte dat Matty in alle gevallen naar het sportieve gedeelte blijft kijken. Op negentienjarige leeftijd moet alles om je loopbaan als profvoetballer draaien. Ik weet desondanks haast zeker dat hij van alle kanten geadviseerd wordt, wat hem natuurlijk kan afleiden. Mocht hij succesvol worden als voetballer, dan zal het geld vanzelf wel binnenstromen." Longstaff dankt de massale belangstelling aan zijn droomdebuut voor Newcastle United in de Premier League. In oktober vorig jaar velde hij Manchester United met een geplaatst afstandsschot in de hoek, wat tot ongekende vreugdetaferelen zorgde in het St. James’ Park. De onder meer aan Ajax gelinkte Engelsman was met 19 jaar en 199 dagen de jongste speler ooit die wist te scoren tijdens zijn competitiedebuut voor Newcastle United. Longstaff, voor de coronacrisis driemaal trefzeker in twaalf duels in alle competities, speelt op het middenveld geregeld samen met broer Sean. Het duo gaf het redelijk kleurloze seizoen van the Magpies voor de uitbraak van het coronavirus toch nog wat kleur.

Griezmann in Newcastle?

Bin Salman lijkt echter ook te weten dat Newcastle United uiterst moeizaam tot scoren komt, want volgens Sport Mediaset moet Antoine Griezmann dé topaankoop worden nadat de overname helemaal is afgerond. Of de Franse aanvaller Barcelona wil inruilen voor de Engelse middenmoot is natuurlijk zeer de vraag. Het Turkse medium Turkiye Gazetesi meldde onlangs dat de bij Crystal Palace geflopte Alexander Sörloth, als huurling helemaal opgebloeid bij Trabzonspor, in Newcastle een tweede kans krijgt op de Engelse velden. Foot Mercato schuift PSV-aanvaller Cody Gakpo naar voren als mogelijke versterking, terwijl de Daily Mail weet te melden dat Bruce maar wat graag Olympique Lyon-spits Moussa Dembélé zou verwelkomen op trainingscomplex Darsley Park. In de buitenlandse media komen tevens de namen van onder meer Franck Kessié, Hakan Calhanoglu (AC Milan), Danny Rose (Tottenham Hotspur), Krzysztof Piatek (Hertha BSC) en Morgan Sanson (Oympique Marseille) voorbij. Vanwege de coronacrisis liggen de competities stil en is er voorlopig weinig activiteit te verwachten op de transfermarkt, maar het is duidelijk dat Newcastle United snakt naar aansluiting met de topclubs in de Premier League.

De zeer vermogende Bin Salman wordt in Engeland al vergeleken met Sheikh Mansour, die in 2008 instapte bij Manchester City en die club inmiddels een structurele plaats in de Engelse en Europese top heeft bezorgd. De sjeik uit de Verenigde Arabische Emiraten heeft ook miljarden op zijn bankrekening staan, al lopen de schattingen over het exacte aantal uiteen, en is niet bang om zijn vermogen uit te geven aan luxueuze zaken. Beide zakenmannen rijden het liefst in peperdure auto’s. Sheikh Mansour heeft onder meer vijf Bugatti’s, een Porsche, een Lamborghini en een Ferrari voor de deur staan. Op het wagenpark van Bin Salman staan sowieso ook een Ferrari en een Lamborghini, terwijl beide heren tevens in het bezit zijn van peperdure landgoederen in respectievelijk Spanje en Frankrijk. Bin Salman kocht in 2015 voor 271 miljoen euro een Frans kasteel, door Fortune aangemerkt als de duurste woning ter wereld. De eigenaar van het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco, dat volgens persbureau Bloomberg een geschatte waarde heeft van 2.000 miljard dollar, verblijft graag op zijn 135 meter lange jacht genaamd Serene, waarvoor 450 miljoen euro werd afgetikt. De beoogde eigenaar van Newcastle United wist daarnaast enkele jaren geleden een schilderij van Leonardo da Vinci in de wacht te slepen bij veilinghuis Christie’s in Londen. Met de aankoop was een bedrag van vierhonderd miljoen euro gemoeid. Het is dus duidelijk dat Bin Salman op verschillende vlakken flinke investeringen doet.

De fans van Newcastle United zijn blij dat Mike Ashley binnenkort lijkt te vertrekken

De voorgenomen overname van Newcastle United komt niet alleen op het conto van Bin Salman, want hij krijgt hulp van de Engelse zakenvrouw Amanda Staveley, die doorgaans vanuit Yorskhire opereert en een geschat vermogen heeft van circa 130 miljoen euro. De investeerder uit Noord-Engeland heeft een groot netwerk opgebouwd in het Midden-Oosten en is op die manier in contact gekomen met Bin Salman en diens investeringsmaatschappij. Daarnaast komen de gebroeders Reuben om de hoek kijken. De vastgoedmagnaten stonden in 2019 op de tweede plaats van de Sunday Times Rich List en behoren zonder twijfel tot de rijkste mensen van Groot-Brittannië. Het duo aast net als Staveley op tien procent van de aandelen van Newcastle United. Mochten alle plooien op tijd worden gladgestreken, dan komt een einde aan het tijdperk-Mike Ashley. De multimuljonair, rijk geworden met de verkoop van sportartikelen, heeft in de afgelopen dertien jaar nooit het vertrouwen weten te winnen van de trouwe aanhang. Hem werd slecht beleid en gebrek aan ambitie verweten en er waren meer dan eens protesten in de straten rondom het stadion. Op de sociale media is echter alweer het nodige optimisme te bespeuren, nu Bin Salman binnenkort lijkt aan te treden. De achterban hoopt vurig dat de geplande investeringen tot de eerste prijs sinds 1969 leiden.

Verzet tegen overname groeit

Ondertussen blijft Amnesty International zich verzetten tegen de samenwerking tussen Newcastle United en Bin Salman. Jakens zou graag zien dat de huidige clubleiding de zaken nog eens goed in kaart brengt, voordat er een wisseling van de wacht plaatsvindt. "Hoewel het niet aan ons is om te zeggen met wie Newcastle United contracten moet afsluiten, moeten alle bedrijven zich beschermen tegen mogelijke medeplichtigheid aan schending van mensenrechten. Voor voetbalclubs is dat zeker niet anders." Kate Allen, directrice van de Britse tak van Amnesty International, deed er in een open brief richting de Premier League nog een schepje bovenop. "Zolang de vragen over de mensenrechten in Saudi-Arabië niet zijn beantwoord, neemt de Premier League het risico om een dekmantel te worden voor partijen die immorele of onwettige acties ondernemen. Hoe kan dit positief zijn voor het imago van de Premier League?" Tevens heeft het in Qatar gevestigde beIN Sports zijn beklag gedaan. De betaalzender beschikt over de uitzendrechten van de Premier League in het Midden-Oosten, maar in Saoedi-Arabië zou piratenzender beoutQ, gefaciliteerd door de Saudische satellietprovider Arabsat, de beelden illegaal doorgeven. Yousef al-Obaidly, algemeen directeur van beIN Sports, rept in een brief aan de Premier League over ‘jarenlange diefstal over de rug van commerciële inkomsten van clubs’. "Als de berichten over de aanstaande overname van Newcastle United kloppen, vinden we het essentieel dat de Premier League grondig onderzoek doet naar de nieuwe eigenaren. Dus naar alle personen die via de Saudische autoriteiten bij de overname betrokken zouden zijn. Er zijn verschillende redenen voor andere partijen om een dergelijk onderzoek te eisen, maar ons verzoek is puur gebaseerd op de diefstal van jullie rechten door Saudi-Arabië."