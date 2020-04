Ralf Seuntjes haalt uit: ‘Ongelooflijk, lekker ambitieus signaal van zo’n club’

De Graafschap onderneemt juridische stappen tegen de KNVB, zo werd maandagavond bekend. De club uit de Keuken Kampioen Divisie is woedend over het mislopen van promotie naar de Eredivisie en wil via de rechter zijn gelijk halen. De Graafschap wil in zijn juridische gevecht samen optrekken met SC Cambuur. De club uit Leeuwarden voelt zich eveneens zwaar benadeeld door de KNVB.

Ralf Seuntjes kan er nog steeds niet over uit dat de KNVB heeft besloten om De Graafschap niet te laten promoveren. De aanvaller annex aanvoerder stelt dat de voetbalbond ‘geen rationele beslissing’ heeft genomen en ‘niet fair’ heeft gehandeld. “Er moet iets achter zitten. Wat? Geen idee”, vertelt hij aan het Algemeen Dagblad. “Wat voor mij vaststaat is dat er genoeg argumenten aan te voeren zijn waarom Cambuur en De Graafschap horen te promoveren. Ik vind het onbegrijpelijk dat die terzijde zijn geschoven.”

De KNVB besloot vrijdag dat er dit seizoen geen clubs promoveren en degraderen in het betaald voetbal. Dat gebeurde na een vergadering, waarin de clubs mochten stemmen over de afwikkeling van het seizoen. Zestien clubs stuurden aan op een scenario mét promotie en degradatie, negen stemden tegen en negen waren neutraal. Toch beschouwde het bestuur betaald voetbal de zestien stemmers niet als een meerderheid.

“De KNVB heeft de laatste maanden opgeroepen tot meer solidariteit tussen de clubs. Die solidariteit hebben ze zelf in één klap afgebroken met het creëren van een stemming, die uiteindelijk geen stemming bleek”, zo oordeelt Seuntjes. Hij blijft cynisch. “Ik hoorde meneer Gudde roepen dat er nog negen duels te spelen zijn en dat er dus nog van alles kan gebeuren. Maar als dit voor de kleinere clubs geldt, zou dit toch ook voor de bovenste vijf moeten gelden? Blijkbaar gelden voor vijf eredivisieclubs andere wetten dan voor de rest.”

Seuntjes heeft geen goed woord over voor Roda JC Kerkrade. Hij las dat de Limburgers tegen promotie en degradatie hadden gestemd. “Ik vind dat ongelooflijk. Lekker ambitieus signaal geeft zo'n club daarmee af naar zijn eigen fans en sponsoren! Zo van: als wij bovenaan hadden gestaan, waren we het liefst ook in de eerste divisie gebleven.”

