Sport pakt uit: Barcelona en Everton naderen deal van 25 miljoen euro

Everton aast op de zomerse komst van Jean-Clair Todibo, zo verzekert Sport maandag. Volgens de Catalaanse sportkrant is de club van director of football Marcel Brands bijzonder geïnteresseerd in de Franse centrumverdediger en heeft Barcelona zelfs al een bod van minstens twintig miljoen euro ontvangen vanuit Engeland.

Sport meldt maandagavond dat een transfer van Todibo naar Everton zelfs al bijzonder dichtbij is. De momenteel aan Schalke 04 verhuurde stopper heeft geen sportieve toekomst bij Barcelona en mag aankomende zomer definitief uitkijken naar een nieuwe werkgever. Barcelona plant een grote schoonmaak en wil spelers die volgend seizoen niet in aanmerking komen voor een basisplaats hoe dan ook verkopen, teneinde de clubkas te spekken in de coronacrisis.

Todibo speelt sinds afgelopen januari op huurbasis voor Schalke 04 en maakte voor de uitbraak van het coronavirus een prima indruk in de Bundesliga. De club uit Gelsenkirchen heeft de optie om de twintigjarige Fransman in de zomerse transferperiode voor een bedrag van tussen de 25 en 30 miljoen euro definitief over te nemen van Barcelona, maar dat zou gezien de coronacrisis financieel onmogelijk zijn geworden. Zodoende moet Barcelona een nieuwe koper vinden voor Todibo.

Dat laatste zou volgens Sport echter geen enkel probleem zijn. Meerdere clubs uit de Premier League hebben naar verluidt serieuze belangstelling voor Todibo, met Everton momenteel als belangrijkste gegadigde. The Toffees hebben een vast bedrag van 20 miljoen euro over de rechtsbenige verdediger en zijn bereid de vraagprijs van Barcelona van 25 miljoen euro te matchen middels allerlei bonussen. Van een terugkoopclausule lijkt geen sprake in de deal, ondanks dat die door Barça wenselijk wordt bevonden.

Barcelona lijkt zodoende na anderhalve seizoen alweer afscheid te gaan nemen van Todibo, maar gaat wel flink verdienen aan de Frans jeugdinternational. Todibo werd in de winter van 2019 immers voor slechts één miljoen euro overgenomen van Toulouse. Hij speelde sindsdien in alle competities slechts vijf officiële wedstrijden voor Barcelona, waar zijn contract na dit seizoen nog drie jaar doorloopt.