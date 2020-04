Ziyech weigerde grote Europese clubs: ‘Ik heb nog nooit zoveel gevlogen’

Hakim Ziyech heeft in aanloop naar zijn transfer naar Chelsea veel grote Europese clubs geweigerd, zo zegt zijn zaakwaarnemer Mustapha Nakhli. Op 13 februari maakte Ajax bekend dat de Marokkaans international voor maximaal 44 miljoen euro is verkocht aan the Blues. Omdat de KNVB vanwege de coronacrisis inmiddels een einde heeft gemaakt aan het Eredivisie-seizoen, heeft Ziyech zijn laatste wedstrijd voor de Amsterdammers gespeeld.

De belangenbehartiger twijfelt er niet aan of Ziyech gaat slagen bij Chelsea. “Hakim is een volwassen speler, een echte leider inmiddels. Hij weet ook heel goed wat hij kan en waar hij naar toe wil. Daarom hebben we ook heel lang met een transfer gewacht, omdat de juiste club met het juiste verhaal niet voorbij kwam”, vertelt Nakhli in gesprek met Voetbal Internationals. “We hebben echt grote Europese clubs afgezegd. Niet alleen Sevilla. Er waren in november clubs die Hakim in de winterstop wilden overnemen, ik heb nog nooit zoveel gevlogen. Maar uiteindelijk hadden we daar dan geen goed gevoel over.”

Ziyech over transfer naar Chelsea I 'Eindelijk mijn kans'

Nakhli had naar eigen zeggen al drie jaar contact met Chelsea over Ziyech. “Toen de interesse concreet werd, hebben we eerst met Marina Granovskaia, de directeur van Chelsea gesproken”, vertelt de zaakwaarnemer over hoe de transfer naar Stamford Bridge tot stand is gekomen. De plannen die Chelsea met Ziyech heeft zien er volgens Nakhli heel goed uit. "Chelsea ziet in Hakim ook een leider, ze roemden zijn persoonlijkheid. Het eerste gesprek tussen Frank Lampard en Hakim vond telefonisch plaats op mijn kantoor. "We hebben een klik", zei hij daarna. Hakim is een gevoelsmens dus als het goed voelt, is het ook goed.” Dat Ajax Ziyech in januari nog niet wilde laten gaan, nam de 32-voudig international voor lief.

Nakhli zegt dat hij en Ziyech altijd rustig blijven en zich aan een stappenplan houden. Geld is bij Ziyech van ondergeschikt belang. "Hakim maakt zich sowieso nooit druk om geld. "Dat laat ik volledig aan u over", zegt hij. Ook in de onderhandelingen met Chelsea was dat zo. "Is het goed?", vroeg Hakim. Als ik dan ja zeg, is het voor hem ook meteen klaar. Ik heb Hakim de best betaalde voetballer in de geschiedenis van Ajax en de Eredivisie gemaakt. Daar vraagt hij niet om, maar ik vind dat hij de beste speler is, dan moet hij ook het best worden betaald. Hij vertrouwt me daarin dus volledig. Aan de andere kant hebben we nooit voor het geld gekozen. Dat komt wel. Hakim wil de beste zijn, dat is zijn streven. Hij was het in Nederland en nu is slagen bij Chelsea in Engeland het volgende doel. Hakim is er als mens en speler absoluut klaar voor.”