SC Cambuur vreest voor voortbestaan; burgemeester Doetinchem biedt hoop

Het besluit van de KNVB om geen clubs uit de Keuken Kampioen Divisie te laten promoveren naar de Eredivisie betekent een flinke strop voor SC Cambuur. De Friezen stevenden als koploper op het tweede niveau af op promotie, maar moeten inmiddels vrezen voor het voortbestaan van de club. De beslissing van de KNVB resulteert voor Cambuur in een tekort van anderhalf miljoen euro op de begroting.

Omdat Cambuur een voorsprong van elf punten had op nummer drie FC Volendam, was een eindklassering bij de bovenste twee nagenoeg zeker. Met die wetenschap in het achterhoofd heeft Cambuur de afgelopen maanden flink geïnvesteerd. Maar omdat het niet promoveert, en daarmee de inkomsten misloopt die met Eredivisie-voetbal gepaard gaan, is het financiële plaatje allesbehalve rooskleurig. "Als je dat combineert met de gevolgen van de coronacrisis, dan maak ik me grote zorgen over Cambuur", beaamt financieel directeur Gerald van den Belt zondagavond bij Studio Sport.

Intern gaat Cambuur zich komende week beraden op juridische stappen tegen de besluitvorming, vertelt algemeen directeur Ard de Graaf. De club twijfelde er niet aan dat promotie bewerkstelligd zou worden. "Maar de gouden toekomst die wij voor ogen hadden, is doffer geworden. Hoe nu verder wat de realisatie van het nieuwe stadion betreft, bijvoorbeeld? Een positie in de Eredivisie had dat allemaal veel makkelijker gemaakt. Dit kost ons miljoenen euro’s en werpt ons nóg verder terug dan deze crisis al doet. Natuurlijk, qua gezondheid zal men zeggen dat er belangrijkere dingen zijn. Maar dit gaat wel om de toekomst van de club en die van de mensen die hier werken."

Profvoetbal in Leeuwarden staat op de tocht en daarmee ook vele banen. Henk de Jong, trainer van Cambuur, wijst op de gevolgen die het besluit van de KNVB heeft voor de spelers van zijn ploeg. "Sommige spelers verdienen 1000 euro bruto per maand, die zouden naar 3000 gaan in de Eredivisie", legt hij uit. "Of van 2000 naar 5000. Dat valt in één klap weg voor die jongens en hun gezinnen. Spelers moeten het in twaalf jaar profvoetbal bij elkaar verdienen, hè?"

Cambuur is niet de enige club uit de Keuken Kampioen Divisie die baalt van het besluit. De Graafschap lag als nummer twee eveneens op koers voor directe promotie. Volgens Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem, is er echter nog hoop. Hij roept de clubs in het betaald voetbal op zich te verenigen tegen de KNVB. Er zijn volgens de burgemeester minstens vier clubs nodig om een algemene vergadering betaald voetbal af te dwingen, en op een dergelijke vergadering kan het besluit worden teruggedraaid, zegt Boumans. Dan moet meer dan de helft van de club daarmee instemmen.

Zowel Van den Belt als FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren liet in de uitzending van Studio Sport meteen weten een vergadering te willen afdwingen, waardoor twee van de vier clubs al gevonden zijn. Volgens Boumans is het besluit aan te vechten omdat het proces van vrijdagmiddag in strijd was met de uitgangspunten van goed sportbestuur, te weten transparantie en het voeren van dialoog. De KNVB beriep zich op een peiling onder de clubs, maar slechts 9 van de 34 clubs toonde zich daadwerkelijk tegenstander van promotie van SC Cambuur en De Graafschap én degradatie van ADO Den Haag en RKC Waalwijk. Zestien clubs waren ervoor; negen clubs onthielden zich van stemming.