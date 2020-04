Keiharde kritiek vanuit Cambuur op KNVB: ‘Dit is gewoon corrupt’

Sandor van der Heide hekelt op harde wijze het besluit van de KNVB om SC Cambuur niet naar de Eredivisie te laten promoveren. De assistent-trainer laakt niet alleen de gemaakte keuzes, maar is ook nog eens boos over de werkwijze en communicatie van de voetbalbond. Van der Heide stelt dat de KNVB altijd heeft aangegeven voor een optie met óf promoverende clubs óf twintig ploegen op het hoogste niveau te gaan.

De mail van de KNVB van donderdagavond waarin werd gevraagd naar de mening van de clubs over de scenario’s werd in Leeuwarden al raar gevonden. “Toen die stemming begon, was meteen duidelijk dat er negen clubs niet mee wilden werken aan die stemming. Zij hebben dan ook geen stem uitgebracht”, vertelt de oud-voetballer aan GrootSneek. “Punt. Waaronder sc Heerenveen. Dat snap ik wel. Laten we eerlijk zijn, natuurlijk wil ook SC Heerenveen de derby wel terug, maar bedrijfsmatig snap ik Heerenveen ook. Cambuur is ook een concurrent in Friesland, met een nieuw stadion.”

Vrijdagmiddag om vier uur volgde de uitslag: zestien clubs voor promotie/degradatie, negen clubs tegen en negen clubs zonder stem. “Toen is de KNVB anderhalf uur later teruggekomen in de vergadering, in die call met alle clubs, en die hebben gezegd ‘het is zestien om negen en de meerderheid is niet groot genoeg’. We besluiten dat er geen promotie/degradatie is. Dat was het verhaal. Toen kwamen de vragen en zijn de KNVB-bestuurders weggelopen.”

Van der Heide is ziedend. “Ik voel mij ver-schrik-ke-lijk genaaid door een bond waar ik voor werk. Zo voel ik mij. Ik begrijp er geen ene reet van. Eric Gudde die zegt, Ajax krijgt een Champions League-ticket omdat ze bovenaan staan en er is al 77 procent van de competitie gespeeld. Gudde zegt een minuut erna, we kunnen geen promotie/degradatie regeling toepassen omdat er nog maar 77 procent van de competitie gespeeld is. Leg het mij alsjeblieft uit! Dit is gewoon corrupt.”

Dat deze uitspraken mogelijk gevolgen hebben voor het deelnemen aan de cursus betaald voetbal, deert hem niet. “Ik ben eerlijk, ik ga niet zeggen ‘goh wat mag ik zeggen’. Daar heb ik een hekel aan. Maar dat geldt in dat corrupte voetbalwereldje. Ik ben gewoon flink genaaid. Dat is voor de club kut, dat is persoonlijk kut, dat is voor iedereen kut. Deze beslissing valt ook niet uit te leggen. Er is geen uitleg hoe de KNVB het heeft gedaan en tot deze beslissing gekomen is. Geen logische uitleg, laat ik het zo zeggen.”

“Als ik nu zeg, ‘ik snap de KNVB wel en hun standpunt begrijp ik ook’, dan kan ik je nu al vertellen dat word ik toegelaten op die cursus. Zo gaat het daar in Zeist gewoon.” Van der Heide benadrukt dat Cambuur een gezonde club is en een ploeg die leuk voetbal speelt. “Wij met een goed beleid worden verneukt, en een club met wanprestatie wordt beloond. Leg het mij uit.”