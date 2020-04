KNVB spreekt bizar scenario tegen; omineus persbericht van FC Utrecht

Er komt dit seizoen geen winnaar van de TOTO KNVB Beker. In een persbericht waarin de KNVB de genomen beslissingen over het slot van het seizoen toelicht, schrijft de voetbalbond dat de finale tussen FC Utrecht en Feyenoord 'niet kan worden gespeeld'. Om die reden 'is er dit seizoen geen winnaar', aldus de KNVB.

De bond spreekt daarmee impliciet tegen dat Feyenoord met de beker aan de haal gaat, een scenario dat vrijdagmiddag werd geschetst door sportadvocaat Jan Kabalt in De Telegraaf. Hij wees in de krant naar de reglementen, die voorschrijven dat de overwinning in de finale in het geval van een wedstrijdverbod naar de uitspelende club gaat. Alleen KNVB-directeuren Eric Gudde en Jean Paul Decossaux konden de zege van Feyenoord nog blokkeren en dat lijkt te zijn gebeurd.

Het is een hard gelag voor FC Utrecht, dat op twee manieren net naast Europees voetbal grijpt. De club kon zich via de bekerfinale verzekeren van een ticket voor de groepsfase van de Europa League, terwijl men in de Eredivisie op de zesde plaats staat, met drie punten minder dan Willem II, een wedstrijd tegoed en een beter doelsaldo. Uiteindelijk gaat Feyenoord als nummer drie van de Eredivisie de groepsfase van de Europa League in en plaatst Willem II zich voor de tweede kwalificatieronde voor de Europa League.

FC Utrecht laat in een persbericht weten zich niet bij het besluit neer te leggen. De club noemt het 'onaanvaardbaar' dat het bekertoernooi, waarvan nog slechts één wedstrijd te spelen was, 'geheel genegeerd wordt en niet meeweegt in de afweging welke club op sportieve gronden recht heeft op een Europees ticket'. "FC Utrecht schroomt niet om het besluit om geen ticket toe te kennen aan FC Utrecht aan te vechten bij de voorzieningsrechter en de UEFA", maakt de club duidelijk. Het lijdt volgens de club 'geen enkele twijfel dat FC Utrecht op basis van sportieve prestaties van het huidige seizoen een Europees ticket verdient'.