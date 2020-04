‘Droomtransfer Tagliafico lonkt na diverse gesprekken met Barcelona’

Nicolás Tagliafico is naar verwachting bezig aan zijn laatste seizoen bij Ajax en staat mogelijk voor een droomtransfer. Volgens Mundo Deportivo heeft Barcelona serieuze interesse in de Argentijnse linksback. Barcelona zou al verschillende gesprekken hebben gehad met Ricardo Schlieper, de zaakwaarnemer van de 27-jarige verdediger.

Tagliafico zou in de belangstelling staan van diverse clubs uit het buitenland. Barcelona zou hem graag in huis willen halen als vervanger van Júnior Firpo, die op de nominatie staat om het Camp Nou komende zomer te verlaten. Tagliafico moet bij Barça de nieuwe linksback worden die de concurrentiestrijd moet aangaan met Jordi Alba. Laatstgenoemde is al jarenlang de vaste linksachter van Barcelona en heeft binnen de lijnen een goede klik met Lionel Messi. Laatstgenoemde kent Tagliafico van de nationale ploeg van Argentinië, waarde twee al diverse interlands samen op het veld stonden. Bij Barcelona zou hij herenigd worden met Frenkie de Jong, die Ajax afgelopen zomer al verliet voor de Catalanen.

Tagliafico leek vorig seizoen al op weg naar de uitgang in de Johan Cruijff ArenA. Hij stond in de serieuze belangstelling van Atlético Madrid. Echter, nadat Matthijs de Ligt (Juventus), Lasse Schöne (Genoa) en De Jong waren verkocht, wilde directeur spelerszaken Marc Overmars niemand meer laten gaan. Tagliafico ondertekende een verbeterd contract en kreeg de belofte vanuit Ajax dat de club in de zomer van 2020 mee zou werken aan een transfer. De 25-voudig international speelt sinds januari 2018 voor Ajax en heeft zich sindsdien sterk ontwikkeld. Zijn contract in Amsterdam loopt door tot medio 2022.