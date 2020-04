‘Management peperdure Rakitic krijgt opnieuw gegadigde aan de lijn’

De toekomst van Ivan Rakitic lijkt ongewis, ondanks een tot medio 2021 lopend contract bij Barcelona. De Kroatische middenvelder is in het Camp Nou niet langer verzekerd van een vaste plaats, waardoor de geruchten over een naderend vertrek steeds verder toenemen. De inmiddels 32-jarige Rakitic, die voor de coronacrisis meestal als invaller werd gebruikt, zou op de radar zijn verschenen van de beleidsbepalers van Napoli.

Het in Napels gesitueerde Radio Kiss Kiss weet te melden dat Napoli reeds navraag heeft gedaan bij het management van Rakitic wat betreft diens beschikbaarheid voor komend seizoen. Er zijn naar verluidt echter ook twijfels over de haalbaarheid van de middenvelder, daar hij bij Barcelona beschikt over een jaarsalaris van circa acht miljoen euro. De verwachting is dan ook dat diens financiële eisen een struikelblok kunnen vormen voor Napoli tijdens eventuele onderhandelingen.

Rakitic werd onlangs door Sport ook al genoemd bij onder meer Juventus, AC Milan, Atlético Madrid, Paris Saint-Germain en zijn oude werkgever Sevilla. Laatstgenoemde club verkocht de middenvelder in 2014 voor achttien miljoen euro aan Barcelona, dat Rakitic niet voor een zacht prijsje wil laten gaan. Verschillende Spaanse media brachten onlangs naar buiten dat de Catalaanse grootmacht inzet op een transfersom van boven de twintig miljoen euro voor de 106-voudig international van Kroatië.

Barcelona zou Rakitic willen inzetten bij een eventuele deal voor Neymar of Lautaro Martínez, om zo de vraagprijs van PSG en Internazionale naar beneden te brengen. De middenvelder weigert zichzelf echter te zien als ruilmiddel, zo werd onlangs duidelijk in een interview met Mundo Deportivo. "Ik ben geen zak aardappelen! Ik ga zelf over mijn eigen toekomst en ik wil ergens zijn waar er waardering voor mij is. Als dat hier kan, hartstikke mooi. En als mijn toekomst ergens anders ligt, dan ben ik de persoon die daarover beslist", aldus Rakitic, die dit seizoen tot 31 optredens kwam voor Barcelona in alle competities.