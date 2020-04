Shearer: ‘Die drie spelers heeft Man United nodig om terug te keren in de top’

Veel clubs vrezen de financiële gevolgen van de aanhoudende coronacrisis. Alan Shearer denkt echter dat de stillegging in het voordeel is van Manchester United. Volgens de oud-aanvaller van onder meer Newcastle United kunnen de the Red Devils in de aankomende transfermarkten optimaal profiteren van de noodzaak bij sommige clubs om hun beste spelers van de hand te doen.

"Manager Ole Gunnar Solskjaer had groot gelijk toen hij zei dat er op termijn clubs zijn die vanwege de financiële crisis niet meer om de verkoop van hun topspelers heen kunnen", zo verklaart Shearer in een column voor The Sun. "De meerderheid van de clubs zet in op overleven, voordat ze gaan nadenken over eventuele aankopen. Manchester United begeeft zich echter in een heel andere situatie. Daardoor kan de club zijn slag slaan in de aankomende transferperiodes, mocht het voetbal op termijn weer hervat worden."

Shearer is van mening dat Manchester United drie tot vier grote aankopen nodig heeft om weer aansluiting te vinden bij de absolute top. "In dat kader begrijp ik dat ze zijn gelinkt aan Jadon Sancho en Harry Kane. En de eventuele komst van Jack Grealish zou helemaal logisch zijn. Dat zijn de type spelers die nodig zijn om terug te keren in de top." Goal wist onlangs te melden dat Manchester United de beste papieren heeft om de eveneens aan Chelsea gelinkte Sancho voor 130 miljoen euro over te nemen van Borussia Dortmund.

De Daily Mail bracht anderhalve week geleden naar buiten dat Totttenham Hotspur-voorzitter Daniel Levy bereid is om Kane voor het astronomische bedrag van 230 miljoen euro te verkopen. De spits liet zelf onlangs al weten in een vraag-en-antwoordsessie op Instagram dat hij prijzen wil winnen en daarom niet ten koste van alles bij Tottenham zal blijven. Grealish is naar verluidt al langer in beeld bij Manchester United, maar door de coronacrisis is het onduidelijk of the Mancunians daadwerkelijk een bod zullen neerleggen bij het bestuur van Aston Villa.