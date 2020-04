‘Van wat ik begrijp wil Martin Jol het Ajax-model implementeren’

ADO Den Haag is bezig aan een belabberd seizoen en staat er met oog op degradatie uit de Eredivisie beroerd voor. Volgens ex-trainer Maurice Steijn is het voor de ploeg van Alan Pardew te hopen dat de Eredivisie niet meer hervat wordt. “Mocht de Eredivisie worden afgelast, zou dat voor ADO Den Haag wel The Great Escape betekenen. Misschien dat ze dan echt verder kunnen groeien.

Alfons Groenendijk vertrok dit seizoen bij ADO en hij werd opgevolgd door Pardew, die in januari een hoop nieuwe spelers naar Den Haag haalde maar desondanks nog altijd niet is weg weten te komen uit de gevarenzone. Steijn kijkt verder dan dit seizoen en hoopt op handhaving, zodat er nieuwe stappen gezet kunnen worden. “Wat dat betreft ben ik blij dat Martin Jol zich als adviseur aan de club heeft verbonden”, aldus de clubloze trainer in gesprek met Voetbal International.

“Van wat ik begrijp wil hij het Ajax-model implementeren, oud-spelers op bepalende posities, want zij kennen de cultuur van de club. Ik ben het met hem eens als hij stelt dat het ongelooflijk is dat ADO er niet in slaagt goede spelers op te leiden”, vervolgt Steijn, die wijst naar de jeugdopleiding. “Er lopen bij Feyenoord in de jeugd jongens die gewoon in Den Haag hadden moeten spelen. Oké, de echt grote talenten houd je niet tegen, maar alles daaronder hoeft toch niet per se naar Rotterdam of Amsterdam?”

Steijn hoopt dat er binnen de club veranderingen doorgevoerd gaan worden. Daarbij ziet hij een belangrijke rol weggelegd voor Jol. “ADO moet weer een aantrekkelijke club worden voor dat soort spelers, want er zijn er genoeg die het liefste gewoon in Den Haag voetballen, hoor. Het is nooit te laat om zulke fouten te herstellen en ik ben blij dat Jol zich opwerpt als de man die dat echte clubgevoel weer wil terugbrengen.”