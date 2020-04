‘Er kwamen aanbiedingen van Ajax en Liverpool, hij was één van de besten’

Leonid Slutsky werkte vorig seizoen bij Vitesse intensief samen met Martin Ödegaard en de Russische oefenmeester volgt de Noorse middenvelder nog steeds op de voet. Slutsky, die in november vorig jaar opstapte bij de Arnhemse club, denkt dat Ödegaard klaar is voor het grote werk van Real Madrid, ondanks het feit dat de 21-jarige spelmaker tot het einde van volgend seizoen is uitgeleend aan Real Sociedad.

"Ik ben ervan overtuigd dat Martin momenteel goed genoeg is om bij Real mee te komen", stelt Slutsky, thans werkzaam bij Rubin Kazan, in een interview met het Spaanse medium Efe. "Ödegaard is nu al een speler van uitzonderlijke klasse. Hij kan momenteel in elke elftal ter wereld moeiteloos mee. Mocht Real hem een kans geven, dan komt Martin zonder twijfel aan spelen toe."

Slutsky zet zijn mening kracht bij door te verwijzen naar het bekerduel van Real tegen Sociedad in februari, door de bezoekers op spectaculaire wijze met 3-4 gewonnen. Ödegaard wist eenmaal te scoren en was samen met Alexander Isak een van de uitblinkers bij de winnende formatie. "Toen ik hem zag spelen in het Santiago Bernabéu, wist ik zeker dat Martin de individuele kwaliteiten bezit om voor Real te spelen", aldus Slutsky, die de omschrijving ‘hyperprofessionele robot’ gebruikt voor de Noor. "Het is een op en top professional. Dat heb ik verder nergens meegemaakt."

Volgens Slutsky is het jaar bij Vitesse van cruciaal belang geweest voor de loopbaan van de nog jonge Ödegaard. "Bij sc Heerenveen ging het niet goed met hem, Martin ontwikkelde zich daar niet. Zijn eerste jaar in Nederland waren een teleurstelling." De ex-trainer van Vitesse is van mening dat hij de loopbaan van Ödegaard in Arnhem uit het slop heeft getrokken. "Dat was een geweldige uitdaging. Martin, zijn zaakwaarnemer en ik waren het er snel over eens dat hij naar Vitesse moest komen. Het was ook een stap vooruit voor hem, want Vitesse had een beter elftal. Daardoor kwamen er ook aanbiedingen binnen van onder meer Ajax en Liverpool. Hij behoorde tot de beste spelers in de Eredivisie."

Slutsky is benieuwd naar de bevindingen van Real, dat na afloop van dit seizoen om de tafel gaat met Ödegaard om over de toekomst te praten. "Wat er gebeurt als hij nog een seizoen bij Sociedad blijft? Ik zou het niet weten. Ik weet in ieder geval zeker dat hij klaar is voor een terugkeer bij Real, mocht dat tot de mogelijkheden behoren." Ödegaard, die in 2015 in Madrid neerstreek, heeft in de Spaanse hoofdstad een doorlopend contract tot medio 2023.