‘PSV, Ajax, en AZ beseffen dat ze niet boven de samenleving staan’

De KNVB is voornemens om halverwege juni de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie weer te hervatten. John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven en voorzitter van de veiligheidsregio Brabant Zuidoost, ziet dit niet als haalbaar plan. In gesprek met De Telegraaf laat Jorritsma weten dat PSV en FC Eindhoven niet half mei al de training kunnen hervatten.

“Voor mij bestaat er geen enkele onduidelijkheid over: dat is tot 1 juni verboden. Wat de KNVB ook wil, het gebeurt niet. Trainingen worden met 25 man gehouden en zijn een samenscholing. We treden op tegen partijtjes op pleintjes en zullen dat ook bij de trainingen van PSV en FC Eindhoven doen. Het voetbal heeft en krijgt geen status aparte”, geeft Jorritsma te kennen. De burgemeester van Eindhoven gaf dinsdagavond in gesprek met Omroep Brabant al aan dat hij de hervatting van de Eredivisie halverwege juni niet ziet zitten.

Burgemeester Eindhoven ziet hervatting Eredivisie in juni niet zitten

Lees artikel

Zelfs als er 1 juni weer getraind kan worden, noemt Jorritsma een snelle hervatting van de Eredivisie onwenselijk. Hij snapt de belangen van de UEFA en KNVB, maar wijst tegelijkertijd op de ‘medische en economische belangen’. “Elke dag overlijden er nog meer dan honderd mensen en op de ic’s vechten de mensen voor hun leven. Bij het bedrijvenloket dat we hier in Eindhoven openden, waren in enkele uren tijd 4.400 aanmeldingen. Deze hard getroffen ondernemers, die zakelijk echt heel veel pijn hebben moeten lijden, kan ik niet met droge ogen vertellen dat het voetbal gewoon doorgaat.”

Jorritsma denkt dat voetbal zonder publiek ook mensen aantrekt. “Voetbal is een sport van het volk. De gemeente Eindhoven doet er gewoon niet aan mee. Enerzijds, omdat we het publieksverbod niet kunnen handhaven en anderzijds omdat het voor ons geen uitgemaakte zaak is dat voetbal in juni de voorkeur krijgt boven andere evenementen in de regio”, aldus Jorritsma, die denkt dat de KNVB de Eredivisie alsnog zal afblazen. “Omdat de overheid bepaalt. Het is jammer dat de bond niet nu al zelf de verantwoordelijkheid neemt. PSV, Ajax, AZ en andere clubs beseffen dat zij onderdeel uitmaken van de samenleving en er niet boven staan.”