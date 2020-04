Van der Sar corrigeert Overmars: ‘Dat was misschien netter geweest’

Marc Overmars liet vorige week in duidelijke taal weten dat het Eredivisie-seizoen wat hem betreft per direct gestopt kon worden. In de dagen erna werd er het nodige gezegd en geschreven over de uitspraken van de directeur voetbalzaken van Ajax. Edwin van der Sar geeft in gesprek met De Telegraaf te kennen dat hij verrast werd door de ophef die ontstond, maar dat de boodschap van Overmars hem niet verbaasde.

Van der Sar benadrukt dat hij en Overmars er ‘hetzelfde instaan’ en hij wist dat zijn collega een interview zou geven. "Maar ik was achteraf gezien liever een dag later samen met een paar andere clubs naar buiten gekomen. Dat was misschien netter geweest”, bekent Van der Sar. Hij stelt dat er duidelijkheid moet komen voor de spelers en supporters. “De lol is eraf, laten we kijken naar volgend seizoen.”

Louis van Gaal zei in een interview met het Algemeen Dagblad dat Ajax met zijn roep om de competitie te beëindigen vooral aan zijn eigen belangen dacht. “Dat is natuurlijk niet zo. Als we stoppen, dan worden wij met onze dure huishouding zelfs het hardst geraakt. Harder dan dat we door kunnen gaan. Iedereen gaat er ook maar vanuit dat de kampioen van Nederland zich rechtstreeks kwalificeert voor de Champions League en al veertig miljoen euro rijker is”, reageert de algemeen directeur van Ajax op Van Gaal.

Van der Sar wijst naar het feit dat het nog niet zeker is of de kampioen van Nederland het hoofdtoernooi van de Champions League ingaat. Dit is alleen het geval als de winnaar van het miljardenbal zich ook via de eigen competitie plaatst. “En wat gebeurt er als de Champions League helemaal niet meer wordt hervat? Wij voetballen voor onze supporters. En het lijkt mij sterk dat die op de tribune mogen zitten als we in juni hervatten. Ook daarom adviseren we te stoppen”, aldus Van der Sar, die tevens vice-voorzitter bij de European Club Association (ECA) is. Die organisatie ondertekende een brief van de UEFA waarin met forse maatregelen wordt gedreigd richting competities die voortijdig besluiten te stoppen.

“Nee, dat voelt helemaal niet ongemakkelijk”, zegt Van der Sar over de dubbelrol. “Ik vertegenwoordig daar de Europees spelende clubs uit de middelgrote landen. Dus niet de grote clubs voor wie het vanwege de tv-gelden veel belangrijker is dat de competitie wordt afgemaakt. Er zijn in Europa ook heel veel clubs die er net als Ajax wel mee willen stoppen. Verder ben ik geen jurist, dus ik weet niet of de UEFA een dergelijk sanctie kan opleggen, maar daarover zal ongetwijfeld gesproken worden als landen stoppen.”

De huidige situatie heeft in financieel opzicht forse impact bij Ajax en Van der Sar geeft aan dat de Amsterdammers enorm afhankelijk zijn van transfers. “We willen aanhaken bij de Europese top en geven structureel meer uit dan dat er binnenkomt. Voor de coronacrisis stevenden we daarom al af op een verlies”, zegt de bestuurder. De Eredivisie-clubs gaan dinsdag weer met elkaar vergaderen, maar Van der Sar verwacht niet dat er een knoop wordt doorgehakt over het al dan niet stoppen van de competitie. “We hebben al met de KNVB over een soort van noodfonds gesproken. En natuurlijk kan Ajax daar meer instoppen dan andere clubs. Maar nogmaals, het is niet zo dat we die premie van deelname aan de Champions League van volgend jaar al binnen hebben.”