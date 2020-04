Van der Sar sluit juridisch gevecht tussen Ajax en familie Nouri niet uit

Een kleine twee weken geleden werd in een speciale uitzending van De Wereld Draait Door het beeld geschetst dat Ajax en de familie van Abdelhak Nouri sinds 8 juli 2017, toen de jeugdexponent tijdens een oefenduel van Ajax met Werder Bremen ernstig en blijvend hersenletsel opliep als gevolg van een hartstilstand, op gespannen voet met elkaar leven. Algemeen directeur Edwin van der Sar kan zich echter niet vinden in dat beeld, zo laat hij maandag weten.

De uitzending van De Wereld Draait Door stond op 26 maart volledig in het teken van Nouri. Tijdens de uitzending werden met onder anderen Donny van de Beek, Frenkie de Jong en Steven Bergwijn mooie herinneringen aan Nouri opgehaald, maar tegelijkertijd werd ook pijnlijk duidelijk dat de gesprekken tussen de familie van Nouri en Ajax over een eventuele schadevergoeding uiterst moeizaam verlopen. Ajax heeft volledige aansprakelijkheid erkend voor de niet adequate behandeling door teamarts Don de Winter van Nouri, die volgens artsen nooit meer zal kunnen praten, zien en lopen, maar een akkoord met de familie over een vergoeding is er nog niet.

Van der Sar kan zich niet vinden in het beeld dat het contact tussen Ajax en de familie van Nouri bekoeld is. "We hebben voor mijn gevoel juist heel warm en goed contact met de familie Nouri. We hebben aansprakelijkheid erkend en willen tot een oplossing komen. We willen dat netjes en respectvol doen", wordt de algemeen directeur van Ajax vandaag onder meer geciteerd door het Algemeen Dagblad.

Khalid Kasem, advocaat en vertrouwenspersoon van de familie Nouri, liet eerder al weten dat de kans op dit moment groot is dat het geschil uiteindelijk opgelost moet worden door een arbitragecommissie. In dat geval moet een groep van particuliere rechters gaan bepalen in hoeverre Ajax schadeplichtig is jegens Nouri. Hoewel Van der Sar tot een schikking hoopt te komen met de familie, sluit hij niet uit dat een rechterlijk vonnis uitsluitsel moet geven. "Het klopt dat dit een optie is. Maar het zou erg zonde zijn als we er niet samen uitkomen."

Van der Sar heeft Nouri zes weken geleden thuis bezocht. De 23-jarige middenvelder is inmiddels uit coma ontwaakt en reageert op bepaalde signalen, vertelde zijn broer op 26 maar bij De Wereld Draait Door. "Nee, ik ga niet vertellen hoe het met hem gaat, net zoals ik geen uitspraken doe over bedragen", zegt Van der Sar desgevraagd. "Dat zou niet netjes zijn, lijkt me. Maar Ajax is gelukkig meer dan Edwin van der Sar. Er gaan meerdere mensen van Ajax langs bij Abdelhak en we zijn de familie dankbaar dat ze die mogelijkheid geven. Ik heb sowieso heel veel respect voor ze hoe ze met Abdelhak en de hele situatie omgaan."