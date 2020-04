Liverpool krabbelt razendsnel terug na kritiek op ‘walgelijke’ maatregel

Er ontstond afgelopen weekend de nodige onrust rond Liverpool vanwege het besluit om tweehonderd personeelsleden met verlof te sturen in verband met de coronacrisis. De clubleiding van the Reds deed daarbij een beroep op het noodfonds van de regering, waardoor de overheid tachtig procent van de inkomens zou vergoeden. Onder meer Stan Collymore, Jamie Carragher en Dieter Hamann leverden felle kritiek op Liverpool en de koploper van de Premier League maakt maandagavond bekend dat men het besluit heeft teruggedraaid.

Het feit dat de duurbetaalde spelers van Liverpool echter nog geen enkele financiële inspanning hebben geleverd én de club enkele weken geleden een brutowinst van bijna vijftig miljoen euro over het vorige boekjaar tot mei 2019 bekendmaakte, zorgde voor grote kritiek op Liverpool. Na Newcastle United, Tottenham Hotspur, Bournemouth en Norwich City was Liverpool de vijfde Premier League-club die zijn personeelsleden met verlof stuurde. Algemeen directeur Peter Moore stelt in een brief aan de fans dat het een verkeerd besluit was om voor het doorbetalen van deze personeelsleden een beroep te doen op het noodfonds van de overheid.

Maatregel van Liverpool valt volledig verkeerd in Engeland: ‘Walgelijk’

“We geloven dat we vorige week tot een verkeerde beslissing zijn gekomen en dat spijt ons enorm”, laat Moore weten in de brief, die door verschillende Engelse media wordt gepubliceerd. Hij stelt dat er momenteel ‘alternatieven’ worden gezocht om het personeel door te kunnen betalen. “Ondanks dat we financieel gezond waren voorafgaand aan deze crisis, zijn onze inkomsten momenteel vrijwel volledig opgedroogd. De uitgaven gaan gewoon door en zoals in iedere sector, is er grote onzekerheid en bezorgdheid over het heden en de toekomst.”

“Zoals iedere verantwoordelijke werkgever dragen we zorg voor onze werknemers in de huidige situatie. De club bereidt zich voor op verschillende scenario’s, zodat we de draad weer kunnen oppakken zodra het voetbal hervat wordt”, gaat Moore verder. “We houden daarin rekening met het beste én het slechtste scenario. Het is onvermijdelijk dat we rekening houden met een enorme daling van de inkomsten. Dat kan ook effect hebben op het feit of we de draad uiteindelijk weer kunnen oppakken.”