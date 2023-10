Kolderiek misverstand tussen VAR en arbiter leidde tot afgekeurde goal Díaz

Zondag, 1 oktober 2023 om 09:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:25

Het openingsdoelpunt van Luis Díaz in de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur (2-1 verlies) is ten onrechte afgekeurd, zo is bevestigd. PGMOL, de instantie die verantwoordelijk is voor het in goede banen leiden van de wedstrijden in het Engelse profvoetbal, heeft toegegeven dat het doelpunt van de Colombiaan nooit geannuleerd had mogen worden vanwege buitenspel.

Kort nadat scheidsrechter Simon Hooper Curtis Jones met rood van het veld had gestuurd in de eerste helft, dacht Liverpool de leiding te grijpen in het Tottenham Hotspur Stadium. Díaz werd bereikt door Mohamed Salah en haalde knap uit in de verre hoek, maar werd afgevlagd door de assistent-scheidsrechter. Nu blijkt dat een misverstand tussen Hooper en VAR Darren England voor verwarring heeft gezorgd.

Nu ook bevestigd door de PGMOL (Engelse scheidsrechterscommissie): "PGMOL erkent dat er een grote, menselijke fout is gemaakt bij het doelpunt van Diaz. Dat was feitelijk een fout en had moeten resulteren in de tussenkomst van de VARpic.twitter.com/GZ058DOfg1 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) September 30, 2023

England was in de veronderstelling dat de beslissing op het veld een doelpunt was en zei daarop 'check voltooid' tegen scheidsrechter Hooper. Het doelpunt was echter afgekeurd, waardoor de, achteraf gezien verkeerde beslissing van Hooper, in stand bleef. Kijkers thuis waren van mening dat de check buitengewoon snel verliep. Die snelle controle kwam echter doordat England al snel in de gaten had dat Díaz niet in buitenspelpositie stond.

Jamie Carragher sprak op X meteen zijn verbazing uit over de beslissing. "Het is een verschrikkelijke fout, hoe deze ook tot stand is gekomen", aldus de oud-verdediger van Liverpool. "Maar als ze weten dat ze een grote fout hebben gemaakt, is het onzin dat de beslissing niet kan worden teruggedraaid alleen omdat de vrije trap al is genomen." Gary Neville vermoedt dat Hooper met de gedachten heeft gespeeld om het moment terug te draaien.

"Als je naar het gezicht van de scheidsrechter kijkt, ben ik er vrij zeker van dat ze het wilden corrigeren naar een doelpunt", aldus de collega-analist. "Er is een moment waarop de scheidsrechter er flink de 'p' in heeft. Op het portaal (dat thuis niet is te zien, red.) werd het VAR-scherm gestopt bij het buitenspelmoment, terwijl de wedstrijd doorging. Ze wisten het dus vrijwel meteen, maar om de een of andere reden draaiden ze het niet terug."

Twee minuten na de afgekeurde goal van Díaz greep Tottenham de leiding via Heung-min Son. Cody Gakpo maakte nog voor rust gelijk op aangeven van Virgil van Dijk, maar zag in de tweede helft ook invaller Diogo Jota vroegtijdig worden weggestuurd met een indirecte rode kaart. Lang hield de ploeg van Jürgen Klopp stand, totdat Joel Matip de bal diep in blessuretijd in eigen doel werkte. Door de zege is Tottenham Liverpool gepasseerd op de ranglijst.