Maatregel van Liverpool valt volledig verkeerd in Engeland: ‘Walgelijk’

De beslissing van Liverpool om tweehonderd personeelsleden met verlof te sturen in verband met de coronacrisis is niet goed gevallen. Hoewel de medewerkers officieel hun volledige salaris doorbetaald krijgen en de club benadrukt dat ‘niemand hierdoor in financieel opzicht benadeeld zal worden’, ligt de realiteit toch ietwat anders. De koploper van de Premier League doet beroep op het noodfonds van de regering. De overheid zal tachtig procent van het inkomen vergoeden en de club vult de resterende twintig procent aan.

Dat geldt ook voor medewerkers die alleen op wedstrijddagen in en om Anfield werken. Een maatregel die eerder door Newcastle United, Tottenham Hotspur, Bournemouth en Norwich City werd getroffen. Het feit dat de duurbetaalde spelers van Liverpool echter nog geen enkele financiële inspanning hebben geleverd én de club enkele weken geleden een brutowinst van bijna vijftig miljoen euro over het vorige boekjaar tot mei 2019 bekendmaakte, zorgt voor scheve gezichten onder de supporters én clubiconen.

“Ik kan geen enkele supporter van Liverpool bedenken die dit niet walgelijk vindt. Het is gewoon niet juist”, benadrukt oud-aanvaller Stan Collymore via sociale media. “Elke Premier League-eigenaar heeft serieus geld en wordt hartstikke rijk omdat de waardes van de clubs de pan uit rijzen. Waarom vragen jullie je eigenaren niet om in hun buidel te tasten?” Ook Jamie Carragher hekelt de beslissing van zijn grote liefde. “Al het respect en goodwill is verloren gegaan. Dit is zwak, Liverpool”, betreurt de one club man.

Dieter Hamann is eveneens vol ongeloof. “Ik ben ontzettend verbaasd over het nieuws dat Liverpool beroep doet op het noodfonds en tachtig procent van het salaris van de non-playing staff door de overheid wil laten vergoeden. Daar is dit noodfonds niet voor bedoeld. Dit zijn niet de normen en waarden van de club zoals ik ze ken”, stelt de Duitse oud-voetballer. Een reactie van ‘ATW1062’ op Twitter krijgt ruim drieduizend likes; slechts duizend minder dan het bericht van Liverpool over de maatregel. “Leunen op de regering om tachtig procent van het salaris van je werknemers te betalen is schandalig als je zo veel geld verdient. Dit noodfonds is voor bedrijven die het in financieel opzicht moeilijk hebben.”

Tal van fans van Liverpool laten op sociale media weten zich dood te schamen voor het standpunt van the Reds. Zo ook Oud-bokser Paul Smith, die de nodige fans op sociale media heeft. “Dit is verkeerd. Dit is niet hoe ik mijn club ken. Bedrijven die winst maken en werknemers met verlof sturen terwijl dat niet hoeft: dat stinkt. Tough times reveal true colours.”

De Premier League ligt vanwege de coronacrisis ook al enkele weken stil. De organisatie hoopte tot voor kort dat er begin mei weer gevoetbald zou kunnen worden, maar dat streven werd vrijdag losgelaten. De hervatting van het seizoen is nu tot nader order uitgesteld.