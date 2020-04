‘Ik weet niet of ik als Liverpool het kampioenschap zou accepteren’

De uitbraak van het coronavirus heeft de voetbalwereld volledig tot stilstand gebracht. De situatie is extra zuur voor Liverpool, daar the Reds met een voorsprong van 25 punten afstevenden op de eerste landstitel in 30 jaar. Peter Schmeichel beaamt dat Liverpool de titel in de Premier League verdient, maar stelt dat de formatie van manager Jürgen Klopp desondanks niet kan worden uitgeroepen tot kampioen indien de competitie niet meer hervat kan worden.

“Je kan niet weerleggen dat ze de landstitel verdienen. Hoeveel punten staan ze voor? 25? Tja, het is heel, heel sneu voor hen, maar je moet een competitie afmaken. Je moet de landstitel daadwerkelijk veiligstellen, voordat ze kunnen zeggen dat je kampioen bent”, zegt Schmeichel in een Q&A op Instagram, geciteerd door de Daily Mirror. “Als je Liverpool bent, zou je dan op deze manier kampioen willen worden?”

Schmeichel wijst naar België, waar het advies is uitgebracht om de competitie te beëindigen. Indien de Jupiler Pro League daadwerkelijk stopgezet wordt, krijgt Club Brugge de landstitel uitgereikt. “Is dat echt hoe je kampioen wil worden? Ik kan het me niet voorstellen. Ik weet niet of ik als Liverpool het kampioenschap zou accepteren, zelfs al hebben ze een voorsprong van 25 punten.”

Om zijn punt kracht bij te zetten, verwijst Schmeichel naar het EK van 1992. De oud-doelman van onder meer Manchester United en Manchester City vierde destijds een van zijn grootste successen, door met Denemarken Europees kampioen te worden. De Denen zouden echter niet eens deelnemen aan het EK, maar werden op het laatste moment aan het toernooi toegevoegd door de burgeroorlog in Joegoslavië.

“Ik weet dat het niet hetzelfde is, maar er zijn parallellen. We hadden ons niet eens gekwalificeerd, maar we konden door de oorlog in Joegoslavië toch naar het toernooi en wisten het EK uiteindelijk te winnen. Het is een van de grootste prestaties die ik ooit heb neergezet, maar we speelden niet om het toernooi te winnen”, concludeert Schmeichel.