‘Eigenlijk is het simpel: wie gaat het Ajax morgen vertellen?’

Hugo Borst houdt het voetbalnieuws scherp in de gaten. Hoewel er momenteel nauwelijks wordt gevoetbald, blijft de journalist van het Algemeen Dagblad op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Borst schrijft in de krant dat de voetbalwereld ten tijde van de coronacrisis doorgaans anders handelt dan de rest van de wereld.

"Wat een schurk, die Britse minister voor Gezondheidszorg. Beweert dat voetballers in de Premier League moeten afzien van een deel van hun salaris", begint Borst met veel cynisme. "Wayne Rooney, loonslaaf bij Derby County, is des duivels. Het is een schande. Zijn woede is nobel. Want: de Engelse spelersvakbond gaat niet akkoord met 30 procent salarisverlaging, omdat er dan 200 miljoen pond minder belastinggeld naar de zorg gaat."

"Vind ik ontroerend. Dat de arbeidersjongen Wayne Rooney na drie dagen onderhandelen dus eigenlijk zegt: Nee, ik wil geen 7 miljoen salaris, maar gewoon die 10 miljoen pond, want dan gaat er meer geld naar zorgmedewerkers." Borst concludeert dat de hele wereld probeert eensgezind te zijn tijdens deze coronacrisis, behalve de voetbalwereld. De columnist wijst hierbij ook naar Ajax, dat middels een interview van directeur voetbalzaken Marc Overmars met De Telegraaf liet weten dat men de competitie wil stopzetten.

"Ajax begon natuurlijk weer. Eigenbelang. Geldingsdrang. Een greep naar de macht. Geld. Daar ging het om. Morgen gaan alle clubs en clubjes weer praten met elkaar. Eigenlijk is het simpel: wie gaat Ajax vertellen dat ze straks al die CL-miljoenen naar rato moeten verdelen over AZ tot en met Helmond Sport? Opdat alle clubs en clubjes blijven bestaan. Er is maar één man tegen wie we geen nee zeggen, ook Ajax niet. Zijn naam: Mark Rutte, vader des Vaderlands."