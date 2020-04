Kaká maakt keuze tussen ‘genie’ Lionel Messi en ‘machine’ Cristiano Ronaldo

Ricardo Izecson dos Santos Leite, kortweg Kaká, speelde tussen 2009 en 2013 bij Real Madrid, waar hij de kleedkamer deelde met Cristiano Ronaldo. In een door de FIFA georganiseerde Q&A krijgt de 37-jarige oud-middenvelder de vraag wie hij beter vindt: Ronaldo of Lionel Messi. Ondanks dat Kaká bij Real Madrid samenspeelde met de Portugese aanvaller, kiest hij voor Messi.

“Ik heb met Cristiano gespeeld en hij is echt ongelofelijk goed, maar ik ga voor Messi”, zo antwoordt Kaká op vragen over Messi en Ronaldo. “Messi is een genie, een natuurtalent. Zijn manier van spelen is ongelofelijk. Cristiano is een machine. Hij is niet alleen sterk, krachtig en snel, maar heeft ook nog eens een buitengewone mentaliteit. Zijn wil om te winnen, te spelen en de beste te zijn is zo sterk. In mijn ogen is dat zijn meest ongelofelijke eigenschap.”

“In de geschiedenis van het voetbal behoren Messi en Ronaldo zeker tot de top vijf van beste spelers. We mogen ons allemaal gelukkig prijzen dat we hen allebei hebben zien spelen”, concludeert de 92-voudig Braziliaans international, die eind 2017 een punt achter zijn loopbaan zette. Kaká droeg het shirt van achtereenvolgens São Paulo, AC Milan, Real Madrid en Orlando City en won tijdens zijn loopbaan onder meer een Ballon d’Or, het WK, de Champions League, het WK voor clubs en landstitels in Italië en Spanje.