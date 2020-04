‘Raiola weet van zoektocht Real Madrid en schuift De Ligt naar voren’

Mino Raiola heeft Matthijs de Ligt aangeboden bij Real Madrid, zo weet het Spaanse medium Defensa Central te melden. De zaakwaarnemer van de Juventus-verdediger zou De Ligt naar voren hebben geschoven tijdens een gesprek over Alphonse Aréola, die dit seizoen door Paris Saint-Germain wordt uitgeleend aan Real. Raiola meldde onlangs al dat hij graag een speler bij de Koninklijke zou willen stallen, zonder daarbij een specifieke naam te noemen.

Volgens Defensa Central stond De Ligt al op het lijstje van Real, dat naar verluidt op zoek is naar een vervanger van de inmiddels 34-jarige Sergio Ramos. Tevens wordt vermeld dat de Nederlandse verdediger nog steeds aanpassingsproblemen heeft bij Juventus, waardoor Raiola enkele opties elders in kaart heeft gebracht. Het is niet de eerste keer dat de Oranje-international in verband wordt gebracht met een transfer. De Ligt, die tot medio 2024 vastligt bij La Vecchia Signora, is in de Engelse media gelinkt aan Manchester United. Vanwege de coronacrisis lijkt het echter onwaarschijnlijk dat De Ligt Juventus op korte termijn verlaat.

Schoonvader Keje Molenaar verwacht niet dat De Ligt Juventus al na één seizoen achter zich laat. "Het zijn allemaal slechts geruchten, meer niet", zo stelt de jurist in een onderhoud met Tuttojuve. "Er is verder niets aan toe te voegen. Matthijs heeft nog geen moment spijt gehad van zijn keuze voor Juventus. Hij en AnneKee (vriendin van De Ligt, red.) zijn erg gelukkig in Turijn en de kans is zeker aanwezig dat ze voor langere tijd in Italië zullen verblijven."

Molenaar vindt dat Juventus erg goed met de spelers omgaat in de periode van zelfisolatie. "De club zorgt ontzettend goed voor Matthijs", aldus de oud-speler van onder meer Ajax en Feyenoord, die onder de indruk is van De Ligt in zijn eerste seizoen in de Serie A. "Vóór de coronacrisis was hij aan een zeer sterke reeks bezig." De Ligt kende een moeizame beginperiode, maar lijkt inmiddels een vaste waarde te zijn onder trainer Maurizio Sarri. De voormalig Ajax-verdediger kwam tot dusver tot 27 wedstrijden namens Juventus.