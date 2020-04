Van der Sar speelt opvallende dubbelrol: ‘Het wordt gekker en pijnlijker’

De UEFA heeft donderdag alle bonden in Europa een brief gestuurd. De Europese voetbalbond spreekt zich uit tegen het voortijdig beëindigen van de nationale competities, zoals mogelijk het geval zal zijn in België. De brief van de UEFA is ook ondertekend door de European Club Association (ECA), de organisatie waar Ajax-directeur Edwin van der Sar de vice-voorzitter van is.

De Belgische Pro League meldde donderdag de competitie als beëindigd te willen beschouwen. Marc Overmars, directeur voetbalzaken van Ajax, wil zien dat ook de Nederlandse Eredivisie niet meer wordt hervat. In een interview met De Telegraaf liet de oud-voetballer weten de Eredivisie inmiddels als 'dood' te beschouwen. Het standpunt van Ajax wordt door meerdere clubs gedeeld, waaronder AZ en PSV.

Het wordt steeds gekker en pijnlijker: Edwin van der Sar (lid ECA): competities in Europa moeten uitgespeeld worden. Van der Sar (Ajax): zet eredivisie per direct stop. https://t.co/1tBC56ltTp — Maarten Wijffels (@m_wijffelsAD) April 3, 2020

Volgens het Algemeen Dagblad is het echter opvallend dat de brief ook is ondertekend door de ECA waarin Van der Sar zitting heeft. De oud-doelman pleit er in Nederland juist hard voor om de Eredivisie per direct te stoppen gezien de ernst van de coronacrisis. "Het wordt steeds gekker en pijnlijker", concludeert Maarten Wijffels, journalist van de krant, op Twitter.

"Wij vinden dat elke beslissing om competities nu al stop te zetten op dit moment voorbarig en niet gerechtvaardigd is", aldus de UEFA. "Aangezien deelname aan UEFA-clubcompetities wordt bepaald op basis van het sportieve resultaat aan het einde van een volledig seizoen, zou een vroegtijdige beëindiging twijfels werpen of aan die condities wel voldaan wordt", aldus de bond, die hiermee waarschuwde dat landen op deze manier Europese tickets kunnen kwijtraken voor volgend seizoen.