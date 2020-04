Is het Eredivisie-seizoen voorbij? Dit is het standpunt van elke club

Veel clubs willen dat de Eredivisie in verband met de coronacrisis wordt stilgelegd en dat de resterende wedstrijden niet meer worden gespeeld. Het zorgt voor verdeeldheid onder de Eredivisionisten. De Eredivisie CV, de organisatie van de clubs uit de Eredivisie, wil eerst het overleg van aanstaande dinsdag met de KNVB en vertegenwoordigers van de clubs afwegen. Een overzicht van de standpunten van de achttien clubs in de Eredivisie.

ADO Den Haag

ADO Den Haag vindt het volgens Voetbal International te vroeg om zich uit te spreken en wacht het overleg af van dinsdag.

Ajax

De club uit Amsterdam wil dat het seizoen per direct stopt. “Premier Rutte zei niet voor niets dat dit de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog is. De Eredivisie is dood, het leven is eruit, de lol ervan af: noem het zoals je het wilt”, vertelde directeur voetbalzaken Marc Overmars in gesprek met De Telegraaf.

AZ

Ook AZ wil dat de Eredivisie per direct wordt stopgezet vanwege de coronacrisis. “Wij snappen als geen ander dat dit een zeer lastig besluit zal zijn”, zegt algemeen directeur Robert Eenhoorn van de Alkmaarse club. “Maar wij vinden de huidige corona-situatie dusdanig zorgwekkend dat het uitspelen van het restant van de wedstrijden zonder publiek voor ons van ondergeschikt belang is. Er is bovendien nog te veel onzekerheid over hoe het coronavirus zich verder zal ontwikkelen.”

FC Emmen

FC Emmen vindt het volgens Voetbal International te vroeg om zich uit te spreken en wacht het overleg af van dinsdag.

Feyenoord

Feyenoord steunt de KNVB om uit te zoeken of er een vervolg kan komen op dit seizoen. Algemeen directeur Mark Koevermans betreurt dat de clubs in Nederland niet op één lijn zitten wat betreft het al dan niet hervatten van de competities. Hij vindt dat sommige van zijn collega’s bij andere clubs tegen de afspraken in de laatste dagen hun mening al ventileerden in de media. “Dat is misschien goed voor de eigen pr maar niet goed voor de uitstraling van het voetbal als geheel. In deze toch al verwarrende tijden, moet je eenheid met alle clubs uitstralen en zoeken naar een gezamenlijke oplossing.”

Fortuna Sittard

Fortuna Sittard heeft een voorkeur voor het beëindigen van het seizoen. “Het heeft geen zin om een seizoen te redden als dat ten koste gaat van het volgende seizoen”, vertelde eigenaar Isitan Gün aan het Algemeen Dagblad. “Wij kunnen in plaats daarvan een eerlijke oplossing bedenken waarbij alle betrokkenen een redelijk bedrag krijgen. En begin alvast met het plannen voor een frisse start van het seizoen 2020/21.”

FC Groningen

Ook FC Groningen hoopt dat het seizoen kan worden afgemaakt. “Wij bij FC Groningen hopen nog altijd op een scenario dat we de competitie met publiek kunnen uitspelen. Zolang die kans bestaat, moeten wij daarin blijven geloven”, vertelde algemeen directeur Wouter Gudde aan het Algemeen Dagblad.

sc Heerenveen

SC Heerenveen heeft volgens Voetbal International nog geen officieel standpunt ingenomen.

Heracles Almelo

Heracles Almelo wacht eerst de uitkomst van het overleg van dinsdag af alvorens men een standpunt inneemt over dit seizoen.

PEC Zwolle

Bij PEC Zwolle neemt men geen officieel standpunt in, al lijkt men niet meer verder willen dit seizoen. “Ik verwacht dat op 7 april heel veel duidelijk zal worden over wat en wie er besluiten neemt. Dat hoop ik ook, want we zijn met zijn allen gebaat bij duidelijkheid. Dat is zowel sportief als organisatorisch wenselijk. Door de competitie te stoppen, kunnen we het ook weer over gezondheid hebben en ons minder druk maken over voetbal”, vertelt algemeen manager Jeroen van Leeuwen aan het Algemeen Dagblad.

PSV

PSV wil dat de Eredivisie per direct wordt stopgezet. “Wij vinden het op geen enkele manier te verantwoorden om het restant van de wedstrijden uit te spelen", benadrukte algemeen directeur Toon Gerbrands. “Ten eerste omwille van de volksgezondheid. Dat is het allerbelangrijkste. Wij zitten in de regio die het hardste getroffen is. Bijna iedereen kent wel iemand die ziek is, ziek is geweest of overleden is. Dan heeft voetbal geen prioriteit meer. Daarnaast zijn we van mening dat het doorspelen in de zomer, zoals de UEFA gisteren heeft voorgesteld, niet haalbaar is. Wat doen we dan bijvoorbeeld met spelers die tot en met 30 juni onder contract staan? En zo zijn er nog wel meer niet te beantwoorden vraagstukken.”

RKC Waalwijk

Ook in Waalwijk is men voorstander van het beëindigen van het seizoen. “Als we op een veilige elfde plek op de ranglijst hadden gestaan, dan had ik me publiekelijk veel duidelijker uitgesproken. Maar nu zou het uitgelegd kunnen worden alsof RKC voordeel wil halen uit deze crisissituatie”, stelt algemeen directeur Frank van Mosselveld in gesprek met het Brabants Dagblad.

Sparta Rotterdam

De club uit Rotterdam-West wacht eerst de uitkomst van het overleg van dinsdag af alvorens men een standpunt inneemt over dit seizoen.

FC Twente

De club uit Enschede wacht eerst de uitkomst van het overleg van dinsdag af alvorens men een standpunt inneemt over dit seizoen.

FC Utrecht

FC Utrecht laat nog in het midden wat er moet gebeuren met dit seizoen. “Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen belangen, daar ontkom je niet aan. Maar we hebben bovenal een collectief belang. We ontkomen er niet aan om samen keuzes te maken. Het belang van club A is heel anders dan dat van club B, maar we moeten tot één uitkomst komen. We moeten met één mond praten, de ECV zou hier de communicatie over moeten verrichten”, vertelde algemeen directeur Thijs van Es aan Voetbal International.

Vitesse

De club uit Arnhem wacht eerst de uitkomst van het overleg van dinsdag af alvorens men een standpunt inneemt over dit seizoen.

VVV-Venlo

Ook in Noord-Limburg laat men in het midden wat er moet gebeuren. “De impact van deze coronacrisis zal groot zijn op de clubs maar we moeten uitkijken om ons niet te vergelijken en te meten met de grote voetballanden. Wij hebben hier onze eigen mogelijkheden en beperkingen. Met gezond verstand moeten we nu tot het juiste besluit komen op basis van de kennis van nu. Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat het uitspelen van de competitie na 1 juli geen realistisch scenario is. Laten we de uitkomsten van het overleg van dinsdag afwachten”, vertelde Marco Bogers, algemeen directeur van VVV, aan Voetbal International.

Willem II

In Tilburg is men ‘in principe’ voor het uitspelen van de competitie, mits het veilig is. “Gezondheid staat voorop. Maar als we dan weer veilig kunnen voetballen, gaan we ervoor”, vertelde algemeen directeur Martin van Geel aan het Brabants Dagblad.