Edson Álvarez genoemd bij Real Madrid: ‘Ik heb de geruchten ook gehoord’

Ajax haalde Edson Álvarez afgelopen zomer met hoge verwachtingen naar Nederland. De Mexicaan slaagde er, voordat het seizoen vanwege de uitbraak van de coronacrisis werd stilgelegd, vooralsnog echter niet in om een basisplek te veroveren en kreeg ook al wat kritiek te verwerken. Desondanks werd er eind vorig jaar gesproken van interesse van Real Madrid, dat de Champions League-ontmoeting met Valencia zou hebben aangegrepen om Álvarez nader te bekijken.

De centrale verdediger annex defensieve middenvelder gaat nu in gesprek met Telemundo zelf in op deze berichten: “Ik heb het gerucht dat Real Madrid mij wilde hebben ook gehoord, maar ik weet verder nergens van. Ik blijf dan ook hard werken, omdat ik weet dat ik grootse doelen kan bereiken. Ik heb nog steeds veel te leren”, vertelt hij.

Álvarez begon het seizoen nog wel met een basisplaats op het middenveld naast medenieuwkomer Lisandro Martínez. In de ideale opstelling van trainer Erik ten Hag werd zijn positie echter overgenomen door, de eveneens bij Real Madrid genoemde, Donny van de Beek, terwijl centraal achterin Joël Veltman en Perr Schuurs doorgaans de voorkeur kregen.

Álvarez kijkt desondanks met een goed gevoel terug op zijn eerste maanden in Amsterdam: “Ik ben terechtgekomen bij een club waar nog nooit eerder een Mexicaan had gespeeld. Ze hebben me goed opgevangen en mij een warm onthaal gegeven. Wellicht was de ontvangst bij PSV anders geweest, omdat ze daar al meer Mexicanen hebben gehad.” Onder meer Hirving Lozano en Andrés Guardado speelden recentelijk in Eindhoven, terwijl er met Érick Gutiérrez momenteel nog een Mexicaan onder contract staat bij PSV.