‘We zoeken naar zondebokken en hij kwam als laatste binnen bij Barcelona’

Antoine Griezmann was afgelopen zomer met een transfersom van 120 miljoen euro de duurste inkomende transfer voor Barcelona. De Fransman weet zijn draai ogenschijnlijk echter nog niet te vinden in het Camp Nou en hij wordt alweer in verband gebracht met een vertrek naar bijvoorbeeld Manchester United. Het zou zijn voormalige trainer Martín Lasarte niet verbazen als Griezmann het inderdaad na een seizoen alweer voor gezien houdt in Catalonië.

“Zijn toekomst bij Barcelona is met vraagtekens omgeven omdat de club zelf een moeilijke periode doormaakt”, steekt de Uruguayaan, die Griezmann liet debuteren in de tijd dat hij de scepter zwaaide bij Real Sociedad, van wal in gesprek met El Desmarque. “We moeten daarom op zoek naar zondebokken, naar iemand die hiervoor verantwoordelijk is.”

“Hij is de laatste die binnen is gekomen, er is veel geld voor hem betaald. Wat mij betreft lijkt het erop dat ze hem hebben opgezadeld met een enorm zware last”, vervolgt Lasarte zijn verhaal. De oud-verdediger is van mening dat de verrichtingen van Griezmann te veel onder een vergrootglas liggen. “Iedereen die niet Lionel Messi is, moet ter discussie staan. Ik zie dat Griezmann verdrietig is, ingetogen. Hij voelt zich niet op zijn gemak.”

Wat Lasarte betreft zou het dan ook beter voor zijn oud-pupil kunnen zijn om verder te kijken: “Hij moet zichzelf nog wel wat tijd geven om zich aan te passen, maar het kan ook opeens tijd zijn om verder te gaan en een optie te zoeken die niet beter of slechter is. Gewoon ergens anders naartoe om de dingen te kunnen doen waarvan je weet dat ze bij je passen.”