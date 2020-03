‘Arturo Vidal kan sleutelrol vervullen bij zomerse toptransfer Barcelona’

Een transfer van Lautaro Martínez naar Barcelona lijkt steeds realistischer te worden. De Argentijnse aanvaller van Internazionale wordt zaterdag door verschillende Spaanse media afzonderlijk van elkaar nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar het Camp Nou. Volgens Sport is de aanvaller de grootste prioriteit voor de Catalanen in de komende transferperiode, terwijl Mundo Deportivo verwacht dat Arturo Vidal mogelijk betrokken wordt bij de deal.

Volgens Sport is het goed denkbaar dat de coronacrisis van invloed is op de transfermarkt, maar is Barcelona desondanks in staat om de ontsnappingsclausule van 111 miljoen euro in het contract van Martínez te activeren. De Argentijns international prijkt zaterdag groot op de voorpagina van de krant. Hij zou zijn zinnen zelf al hebben gezet op een overstap naar Barça.

Mundo Deportivo meldt dat de 22-jarige spits graag met zijn landgenoot Lionel Messi wil samenspelen en daarom open staat voor een verhuizing naar Catalonië. Barcelona gaat Vidal mogelijk in de deal betrekken om de transfersom te drukken. De middenvelder werkte bij Juventus eerder al samen met Antonio Conte en de trainer van Inter is nog altijd zeer gecharmeerd van de Chileen.

Conte zou bij de Inter-clubleiding al hebben aangegeven dat hij Vidal graag aan zijn selectie toe wil voegen. Daarnaast zouden meerdere spelers van Barcelona op het wensenlijstje van de Italiaanse topclub staan. Om welke spelers het gaat is niet bekend, maar eerder werd Ivan Rakitic al in verband gebracht met een transfer naar Milaan.