‘Hakim Ziyech mist dus inkomsten, waarmee hij maar akkoord moet gaan’

De coronacrisis heeft nadelige gevolgen voor spelers en trainers die over aflopende contracten beschikken of na dit seizoen van club wisselen. De FIFA werkt volgens Reuters aan een noodplan, waardoor de contracten in ieder geval doorlopen tot het einde van de uitgestelde competities. Ook gaat er waarschijnlijk geschoven worden met de transferdeadlines. Revien Kanhai, zaakwaarnemer van onder meer Lasse Schöne, Siem de Jong en David Neres, praat met de NOS onder meer over de naderende transfer van Hakim Ziyech naar Chelsea.

"Het is zo'n complex geheel, alle systemen hebben invloed op elkaar, dus dat wordt wel problematisch", aldus de belangenbehartiger, die enkele problematische situaties voorspelt omtrent het vertrek van Ziyech bij Ajax. "Vanaf 1 juli is hij van Chelsea, waar hij, neem ik aan, meer gaat verdienen. Zijn contract wordt, als de plannen van de FIFA doorgaan, dan als het ware enkele maanden bevroren."

"Dan mist hij dus inkomsten, waarmee hij maar akkoord moet gaan", zo benadrukt Kanhai de complexe situatie vanwege de coronacrisis. "Spelers zijn ook ondernemers. Ga je als onderneming dan zomaar akkoord met een verlies in omzet op je boekjaar? Iedereen zal daar in diezelfde situatie akkoord mee moeten gaan, en niet enkele spelers." Kanhai komt gelijk met een passend voorbeeld. "Ik sprak een speler van een vrij grote club. Hij had te horen gekregen dat ze zeventig procent van hun salaris moesten inleveren. Punt. Maar dat is geen eenzijdig te nemen besluit, dat moet in overleg gebeuren."

Kanhai denkt dat er ondanks de huidige crisis snel weer betere tijden aanbreken. Het uitgeven van miljoenen aan spelers zal volgens hem niet zomaar stoppen. "De algehele wereldeconomie zal zich ook weer herstellen. Alleen: wanneer? Dat hangt af van vele factoren. En bovenal van hoelang deze situatie voortduurt en hoe groot de schade zal zijn", aldus Kanhai.

Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax, liet onlangs al weten dat de Amsterdamse club een ‘task force’ heeft opgezet, onder meer om de situatie van spelers met aflopende contracten grondig te onderzoeken. De voormalig doelman liet weten dat een ‘task force van twee of drie mensen per groepering’ wordt opgezet om 'alle moeilijke zaken, alle mogelijkheden en alle onmogelijkheden' te onderzoeken voor het geval de competities in Europa toch niet voor 30 juni afgerond kunnen worden vanwege de uitbraak van het coronavirus.