Rivaldo hoopt vurig op Neymar-deal: ‘Want hij is nog niet klaar voor Barça’

Barcelona is naar verluidt druk bezig met het terughalen van Neymar en Rivaldo hoopt vurig dat zijn oude werkgever uit Spanje slaagt in die missie. De Braziliaanse oud-speler van de Catalaanse grootmacht is ook onder de indruk van Lautaro Martínez, maar Rivaldo denkt dat de aanvaller van Internazionale pas in de toekomst naar het Camp Nou gehaald moet worden.

"Ik heb al vaker gezegd dat ik een rotsvast geloof heb in Neymar", vertelt Rivaldo in gesprek met Betfair. "Het was wellicht een fout van Neymar dat hij Barcelona verliet (in 2017, red.), maar als er de mogelijkheid is om hem voor een lager bedrag dan 222 miljoen euro (de transfersom die Paris Saint-Germain drie jaar geleden betaalde, red.), dan moet Barcelona daar echt vol voor gaan."

"Neymar is 28 en kan nog jaren mee als voetballer", gaat Rivaldo verder met de analyse van zijn landgenoot. "Het zou een geweldige aankoop zijn. Het is iemand die de club al heel goed kent en met zijn persoonlijkheid kan Neymar het verschil maken in wedstrijden. Het boezemt hem geen angst in dat hij dan weer samenspeelt met Lionel Messi. Ik denk dat Messi het alleen maar goed zou vinden als Neymar terugkeert."

Rivaldo weet dat Martínez ook al herhaaldelijk is genoemd bij Barcelona. "Hij moet zich eerst nog verder ontwikkelen en ervaring opdoen", zo luidt het oordeel van de voormalig middenvelder annex aanvaller. "Hij is nu al van waarde voor Internazionale en kan ook uitgroeien tot een topspeler. Maar hij is nog niet klaar voor Barcelona." Rivaldo legt nog maar eens uit waarom Neymar de beste optie is. "Dan kan hij samen met Messi en Luis Suárez weer een dodelijk trio vormen in de aanval."

"Barcelona moet op financieel gebied echt alles uit de kast halen, want het lijkt erop dat PSG bereid is om te luisteren naar meer realistische aanbiedingen", aldus de hoopvolle Rivaldo. "Neymar heeft zijn waarde al bewezen en het zou zeker geen riskante aankoop zijn." De oud-speler van Barcelona denkt dat de fans Neymar met open armen zullen ontvangen. "Dat komt allemaal wel goed. Hij kan het Camp Nou weer veroveren met zijn geweldige manier van spelen."