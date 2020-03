Hoeness voorspelt ‘nieuwe voetbalwereld’ en harde klap voor transfermarkt

Uli Hoeness verwacht dat de gevolgen die de coronacrisis met zich meedragen enorm zullen zijn voor de voetbalwereld. De voorzitter van Bayern München denkt dat een compleet nieuwe voetbalwereld zal ontstaan. Met name op de transfermarkt zullen de gevolgen merkbaar zijn, zo laat Hoeness weten. Transfersommen van honderd miljoen euro of meer zijn volgens hem verleden tijd.

Vrijwel alle competities zijn stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus. Clubs lopen inkomsten mis en komen in de financiële problemen wanneer er voor een langere periode niet gevoetbald kan worden. Hoeness gaat ervan uit dat de gevolgen enorm zullen zijn en clubs het zich niet meer kunnen veroorloven om gigantische bedragen op tafel te leggen, zoals voor de coronacrisis wel het geval was.

Europese grootmachten gingen de afgelopen jaren ver bij het aantrekken van nieuwe spelers. Neymar is met een transfersom van 222 miljoen euro de duurste speler aller tijden. Hoeness denkt niet dat dit recordbedrag snel overtroffen zal worden. “Je kunt het niet voorspellen, maar ik kan me geen transfers van honderd miljoen euro in de nabije toekomst voorstellen. De transfersommen gaan dalen”, stelt hij in gesprek met Kicker.

Hoeness denkt dat de crisis een grote nasleep zal hebben. “De bedragen zullen de komende twee à drie jaar niet stijgen. Alle landen worden hierdoor getroffen. Hoogstwaarschijnlijk ontstaat er een nieuwe voetbalwereld”, zo denkt hij. Hoeness hoopt dat de Bundesliga snel weer hervat kan worden, desnoods achter gesloten deuren. “Zelfs wedstrijden zonder publiek levert tv-geld op. Als dat werkt zal er geen probleem zijn voor het seizoen 2019/2020”, aldus Hoeness, die niet uitsluit dat er nog maanden niet gevoetbald kan worden. “Dan komt het bestaan van de competitie in gevaar."