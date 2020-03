PSV‘er doneert duizenden euro’s aan ziekenhuis in strijd tegen corona

Meer en meer voetballers dragen financieel een steentje bij aan de strijd tegen corona. Michal Sadílek voegt zich woensdag in dat rijtje: de linksback annex middenvelder van PSV maakt op zijn Instagram-pagina bekend een donatie te doen aan het ziekenhuis in zijn geboortestad Uherské Hradište in Tsjechië. Sadílek maakt 500.000 Tsjechische kroon, omgerekend ruim 18.000 euro, over.

"Hallo iedereen, zoals jullie weten heb ik vorige week al op Instagram gepost dat ik graag een organisatie wil steunen in de strijd tegen corona", zo zegt de twintigjarige Sadílek in een video op Instagram. "Ik wil graag iedereen bedanken voor alle berichten die naar mij verstuurd zijn. Ik heb uiteindelijk besloten om mijn hart te volgen en ik ga het ziekenhuis in Uherské Hradište en de stad Unicov steunen door 500.000 Tsjechische kroon te doneren."

Sadílek hoopt dat zijn geld gebruikt kan worden in de strijd tegen het coronavirus. In Tsjechië zijn momenteel 1.654 gevallen van corona bekend; 6 patiënten kwamen te overlijden als gevolg van het virus. De regering van het land heeft een lockdown afgekondigd: in ieder geval tot 1 april moet iedereen binnenblijven, met uitzondering van reizen naar het werk, medische voorzieningen, of familiereizen.

"Ik geloof dat mijn middelen zullen helpen om de benodigde apparatuur te verkrijgen voor de mensen in de frontlinie, die ervoor strijden om ons allemaal beter te maken!", zo sluit Sadílek zijn videoboodschap af. De Tsjechische jongeling maakte op 26 september 2018 zijn debuut voor PSV en was dit seizoen onder trainer Mark van Bommel lange tijd de vaste linksback van de Eindhovenaren. Door blessureleed speelde Sadílek op 7 december tegen Fortuna Sittard (5-0 winst) zijn laatste duel tot nu toe, al zat hij de laatste twee wedstrijden wel weer op de bank.