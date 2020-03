Vertonghen én Alderweireld lijken niet terug te keren bij Ajax

Zowel Jan Vertonghen als Toby Alderweireld lijkt in de nabije toekomst niet naar Ajax te verkassen. Volgens Tuttosport is Internazionale dicht bij de komst van Vertonghen, terwijl zijn teamgenoot Alderweireld in gesprek met Sporza aangeeft graag terug te willen keren naar België als zijn contract bij Tottenham Hotspur afloopt.

Tuttosport meldt dat de 32-jarige Vertonghen waarschijnlijk zal tekenen bij Inter als zijn contract bij Tottenham komende zomer ten einde loopt. Naar verluidt zet de Italiaanse grootmacht stappen inzake de krabbel van de verdediger, die ook in verband wordt gebracht met een terugkeer naar Ajax. De Amsterdammers lijken volgens de Italiaanse krant echter mis te tasten.

Alderweireld, die nog tot medio 2023 vastligt bij the Spurs en ook al eens werd gelinkt aan een nieuw dienstverband bij Ajax, geeft tegenover Sporza aan dat hij een terugkeer naar België overweegt. "Ik denk erover na om naar België terug te keren. Ik mis België gewoon", aldus de 31-jarige verdediger, die ook wijst naar zijn privésituatie.

De kinderen van Alderweireld zullen in 2023 3 en 5 jaar oud zijn. "Mijn oudste kindje zal dan naar de lagere school gaan en ik wil haar een normale jeugd geven. Ik wil haar naar een vaste school sturen, zonder dat ze hoeft te reizen", zegt de 98-voudig international, die niet wil aangeven bij welke Belgische club hij terecht zou willen komen.