Italianen claimen bevestiging Marc Overmars over contractnieuws bij Ajax

Ajax maakt werk van de contractverlenging van Ryan Gravenberch, zo meldt LaRoma24 zondagavond. De fansite van AS Roma volgt de ontwikkelingen rondom de zeventienjarige middenvelder op de voet vanwege de interesse van de Serie A-club. Directeur voetbalzaken Marc Overmars zou hebben bevestigd dat Ajax met Gravenberch in gesprek is over een nieuwe verbintenis.

"Ja, dat kan ik bevestigen", wordt Overmars geciteerd nadat hij de vraag krijgt of beide partijen om de tafel zijn gegaan. "We willen zijn contract verlengen." Het nieuws vormt geen verrassing, daar journalist Mike Verweij van De Telegraaf vrijdag al meldde dat Ajax langer door wil met Gravenberch. Hij impliceerde echter dat het nog even kan duren voor er witte rook komt. "Het duurt lang, maar beide partijen hebben nog altijd de intentie om eruit te komen. Dus dit zal na de coronacrisis snel weer worden opgepakt", zei Verweij.

Gravenberch lijkt dit seizoen zijn doorbraak te beleven bij Ajax. De jeugdexponent speelde deze jaargang twaalf officiële wedstrijden voor het eerste elftal, waarin hij driemaal scoorde. Gravenberch had vijfmaal een basisplaats in de Eredivisie, al begon hij in de laatste twee competitieduels voor de stopzetting van de competitie op de bank. Eerder deze maand werd hij voor het eerst opgenomen in de voorselectie van Jong Oranje, voor de inmiddels geschrapte EK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Portugal.

Het huidige contract van Gravenberch in de Johan Cruijff ArenA loopt af in de zomer van 2021. In december 2019 vertelde hij aan FOX Sports te denken dat hij ervoor zal kiezen een nieuw contract te tekenen. Eerder deze week trad La Gazzetta dello Sport echter met het nieuws naar buiten dat hij wordt gevolgd door Roma. De Italiaanse sportkrant schatte dat de werkgever van Justin Kluivert met tien à twaalf miljoen euro over de brug zou moeten komen voor Gravenberch. Men voegde eraan toe dat Roma dar bedrag enkel kon betalen als Patrik Schick en huidig Feyenoord-huurling Rick Karsdorp definitief worden verkocht.