‘Ajax raakt na Ziyech volgende sleutelspeler kwijt, daar twijfel ik niet over’

Ajax moet komende zomer op zoek naar een opvolger van André Onana, zo verzekert Freek Jansen van het Algemeen Dagblad. De Ajax-watcher is ervan overtuigd dat de 23-jarige doelman na het huidige seizoen vertrekt uit Amsterdam. "Dat hij gaat vertrekken, daar twijfel ik totaal niet over. Dat zie ik echt gebeuren", aldus Jansen in de PantelicPodcast voor FC Afkicken.

Onana is al vier seizoenen de eerste keeper van Ajax en wordt al tijden in verband gebracht met een stap hogerop. Voordat het voetbal stil kwam te liggen door het coronavirus, werd Onana met name nadrukkelijk gelinkt aan Chelsea. The Blues namen eerder Hakim Ziyech voor volgend seizoen al over van Ajax en zien Onana volgens onder meer ESPN als de ideale vervanger van Kepa Arrizabalaga. Laatstgenoemde kwam in 2018 met hoge verwachtingen over van Athletic Club, maar heeft die op Stamford Bridge niet kunnen inlossen.

"De opvolger van Onana, dat is natuurlijk al een tijdje een vast agendapunt bij de vergaderingen van Ajax", zegt Jansen, die denkt dat de Eredivisionist voldoende knowhow binnen de clubleiding heeft om een goede vervanger voor de goalie aan te trekken. "Ze hebben met Edwin van der Sar (de algemeen directeur, red.) iemand in de gelederen die heel veel van keepers weet, iemand die ook wel echt up-to-date is: hij weet wat er rondloopt. En ze hebben met Carlo L'Ami een goede keeperstrainer, die ook al heel lang rondloopt."

Volgens Jansen heeft Ajax ook in het verleden al aangetoond een neusje voor doelmannen te hebben. "Ze hebben bewezen hele goede dingen te doen, door Jasper Cillessen aan te trekken, later Onana aan te trekken", aldus Jansen. Cillessen stond tussen 2011 en 2016 onder contract bij Ajax en was in zijn laatste drie seizoenen de eerste keus onder de lat. Bij zijn vertrek naar Barcelona in 2016 nam Onana die rol van de Oranje-goalie over.

Jansen stelt dat het bijna zeker is dat Ajax een nieuwe keeper zal aantrekken, omdat de van Benfica gehuurde tweede doelman Bruno Varela niet goed genoeg wordt geacht. De Portugese goalie verving in de Europa League-uitwedstrijd van Ajax tegen Getafe (2-0 verlies) de geschorste Onana, maar maakte geen sterke indruk. "Bruno Varela gaat niet gebeuren", zegt Jansen gedecideerd. "Als Varela tegen Getafe goed had gekeept, hadden we gezegd: 'Waarom geef je hem niet de kans?' Nu weten we eigenlijk wel: dat moet je niet doen."

Marco Bizot van AZ zou volgens Jansen een uitstekende opvolger zijn van Onana. "Dat is volgens mij niet heel concreet nu, maar ik vind Bizot een hele goede keeper. Hij heeft een verleden bij Ajax, dus hij weet ook wel een beetje wat er gevraagd wordt. Ik zou bij een keeper altijd een beetje op safe gaan. Een tweede Onana ga je niet snel vinden. En vergeet niet: Onana was ook een toevalstreffer. Want toen Cillessen wegging, haalde Ajax gewoon nog Tim Krul, omdat er twijfels waren over Onana." Krul maakte bij Ajax echter geen enkele minuut in het eerste en vertrok na een half jaar alweer.