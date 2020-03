Harde woorden van Klopp gepareerd: ‘Mensen kunnen klagen wat ze willen’

Titelverdediger Liverpool werd in de achtste finale van de Champions League geëlimineerd door Atlético Madrid, dat in eigen stadion met 1-0 wist te winnen en de return uiteindelijk met een 2-3 zege na verlenging over de streep trok. Jürgen Klopp was na afloop niet te spreken over de speelstijl van los Colchoneros en zei dat de ploeg van trainer Diego Simeone ook ‘behoorlijk’ voetbal kon spelen met ‘zulke getalenteerde spelers’. Kieran Trippier kan zich niet vinden in de woorden van de Duitse manager van Liverpool.

“De perceptie van mensen is dat we een verdedigende ploeg zijn, maar ik denk dat dit vooral komt door de manier hoe we tegen Liverpool speelden. Als we tegen hen dezelfde speelstijl hanteren, gaan we met een 6-0 nederlaag van het veld. Ik weet niet wat mensen verwachten. Je ziet analytici klagen dat we verdedigden, maar hadden ze echt verwacht dat we daar aanvallend voetbal gingen spelen? Vooral als je bedenkt hoe Liverpool op dit moment speelt”, verklaart Trippier in gesprek met de Daily Mirror.

“Je moet daarheen gaan met een plan en dat hebben we gedaan. We moesten verdedigen, dat was het belangrijkste om uiteindelijk te winnen”, zegt de 29-jarige Engelse vleugelverdediger van Atlético. Het was de bedoeling om terug te zakken, zodat Liverpool moe zou worden van het drukzetten. “We wisten dat ze zichzelf zouden opblazen, door de druk en energie die ze in de wedstrijd legden. Daardoor was het logisch dat ze op gegeven moment uitgeraasd zouden zijn. Het heeft ons honderd minuten gekost, maar we wonnen met 2-3. Mensen kunnen klagen wat ze willen, maar wij dachten dat dit nodig was voor dit type wedstrijd.”

“Ik ben al wat ouder, dus ik maak me er niet druk om. Liverpool heeft zijn kansen niet afgemaakt in beide wedstrijden, waardoor wij hen verslagen hebben. Het heeft gewerkt”, stelt Trippier, die afgelopen zomer de overstap van Tottenham Hotspur naar Atlético Madrid maakte en dit seizoen voorlopig 26 keer in actie kwam. De verdediger vergelijkt de publieke opinie over het spel van Atlético met die over zijn oude club Burnley. “Mensen klaagden ook over het spel, maar ze haalden resultaten en daar draait het in het voetbal om. Burnley kan zich in de Premier League normaal gesproken niet meten met Liverpool, Manchester City of Chelsea. Ze hebben een specifieke manier van spelen en het werkt, want het houdt ze voorlopig in de Premier League.”