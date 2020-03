‘Teleurgesteld Galatasaray ziet plan met Ryan Babel in het water vallen’

Galatasaray baalt stevig van de verplaatsing van het EK naar de zomer van 2021, zo weet de krant Sabah donderdag te melden. De Turkse grootmacht had gehoopt Ryan Babel aankomende zomer voor een fraaie transfersom van de hand te kunnen doen, maar doordat het continentale eindtoernooi is uitgesteld en de 33-jarige aanvaller de afgelopen maanden teleurstellend presteerde bij Ajax, heeft Galatasaray een lucratieve deal inmiddels uit het hoofd gezet.

Babel drukt met een netto jaarsalaris van tweeënhalf miljoen euro flink op de begroting bij Galatasaray en heeft na dit seizoen nog een contract voor twee jaar in Istanbul. Cim Bom wil naar verluidt graag af van Babel en zag zijn kans schoon, nadat hij afgelopen januari op huurbasis de overstap maakte naar Ajax om in beeld te blijven bij het Nederlands elftal.

Babel was op dat moment een vaste waarde in de selectie van bondscoach Ronald Koeman, maar na zijn winterse komst van Galatasaray waren zijn prestaties bij Ajax ronduit bedroevend. In negen officiële wedstrijden wist hij slechts één doelpunt te maken en ook zijn spel hield maar zelden over. Doordat Oranje echter met een heuse blessuregolf kampte in de aanval, was de verwachting dat Koeman Babel aankomende zomer alsnog zou meenemen naar het EK én de routinier zich in de kijker kon spelen bij andere clubs.

Galatasaray had naar verluidt gehoopt op een zomers vertrek van Babel naar een ploeg uit China of Qatar, om zo nog enkele miljoenen te kunnen toucheren voor de Oranje-international. Nu de UEFA vanwege het coronavirus voorlopig echter een streep heeft gezet door het EK, vrezen de Turken dat een miljoenentransfer van Babel definitief van de baan is. Bovendien is het geen zekerheid dat Babel volgend jaar alsnog tot de EK-selectie van Oranje zal behoren: Koeman kan dan hoogstwaarschijnlijk weer beschikken over de momenteel geblesseerden Memphis Depay, Donyell Malen en Steven Bergwijn.