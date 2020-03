Van Hanegem zucht: ‘Mensen zijn nu al in extase door zijn komst naar PSV’

Willem van Hanegem zet vraagtekens bij ‘de polonaise’ die is ontstaan na de aanstelling van Roger Schmidt bij PSV met ingang van komend seizoen. De oud-voetballer en -trainer snapt niet waarom we in Nederland ‘altijd maar menen achter een nieuw wereldwonder aan te moeten lopen’ “Ik hoorde Hedwiges Maduro op televisie zelfs letterlijk zeggen: we gaan in Nederland waarschijnlijk iets zien wat we nog nooit hebben gezien. En iedereen knikte instemmend”, verzucht hij maandag.

Schmidt was eerder trainer van Beijing Guoan, waar hij eind juli na twee jaar werd ontslagen. Hij is vooral bekend door zijn periodes bij Red Bull Salzburg (2012-2014) en Bayer Leverkusen (2014-2017) Met Salzburg veroverde Schmidt in 2014 de dubbel. In datzelfde seizoen maakte hij met de Oostenrijkse club indruk in Nederland door Ajax in de zestiende finales van de Europa League met dominant voetbal twee keer simpel opzij te zetten.

Van Hanegem is echter een stuk kritischer en wijst erop dat Schmidt eruitgegooid is bij Preußen Münster en Bayer Leverkusen. “Wat hij in China heeft gedaan, weet helemaal niemand. Eerder, bij Red Bull Salzburg, heeft hij een keer Ajax afgejaagd, daar hebben we het nu gek genoeg nog over. Ik vind het allemaal zo vreselijk overdreven. Ik heb Danny Buijs met FC Groningen ook weleens Ajax af zien jagen. En behoorlijk goed. Hoorde ik heel weinig mensen over”, zegt de Kromme cynisch in het Algemeen Dagblad.

“Bij Red Bull Salzburg heeft Schmidt wel gewoon even de dubbel gewonnen, roepen de mensen die nu al in extase zijn door zijn aanstaande komst naar Eindhoven. Maar de dubbel pakken? Dat deed Ricardo Moniz ook daar in Oostenrijk en die verslijten we hier volkomen ten onrechte alsof hij iemand is die ze niet allemaal op een rijtje heeft.” Schmidt, 52 jaar, neemt vanaf volgend seizoen de taken over van Ernest Faber, die sinds het ontslag van Mark van Bommel eind vorig jaar als interim-trainer voor de groep staat. Faber keert komende zomer terug als hoofd jeugdopleiding.

Van Hanegem benadrukt dat PSV ‘alle recht heeft een keer een buitenlandse trainer aan te stellen’. “En Schmidt heeft vast een speelstijl die mensen aanspreekt. Maar dat gedweep met een trainer die graag wil aanvallen, ik kan er slecht tegen. Laten we nou eerst maar eens zien hoe hij in Eindhoven voor de dag komt. Ik heb hetzelfde gevoel als bij Pepijn Lijnders en NEC en Leondi Slutski bij Vitesse. Alles zou anders gaan, we moesten ons echt aan de rand van de trap vasthouden om niet van verbazing om te vallen. En uiteindelijk bleek dat allemaal onzin. Dat Schmidt wil aanvallen, prima. Maar ik erger me wel dood aan de mensen die vinden dat iedereen dan maar moet voluit aanvallen.”