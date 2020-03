Kruising tussen Guardiola en Klopp brengt ‘hoge intensiteit’ naar PSV

PSV heeft met het aanstellen van Roger Schmidt voor een trendbreuk gezorgd. De 52-jarige Duitser is de eerste buitenlandse trainer in het Philips Stadion sinds Erik Gerets, die de club tussen 1999 en 2002 diende. De leiding van PSV is behoorlijk slagvaardig geweest, want Schmidt werd begeerd door verschillende gerenommeerde clubs uit het buitenland. Desondanks kiest de liefhebber van aanvallend voetbal voor een avontuur in de Eredivisie.

Volgens Voetbal International kon Schmidt in de voorbije periode ook kiezen uit aanbiedingen van AC Milan en Fenerbahçe, terwijl meer grote buitenlandse clubs naar zijn diensten hengelden. Het plan van aanpak dat PSV presenteerde trok de oefenmeester echter over de streep. Schmidt kreeg tijdens de verkennende gesprekken van technisch manager John de Jong te horen dat de Eindhovenaren zweren bij initiatiefrijk voetbal, wat hem natuurlijk als muziek in de oren klonk. De nieuwbakken PSV-trainer, de vierde buitenlandse coach in de clubgeschiedenis, gaf op dat gebied bij Red Bull Salzburg en Bayer Leverkusen al zijn visitekaartje af.

Beul van Ajax

Nederland kreeg in 2014 voor de eerste keer met de moderne voetbalvisie van Schmidt te maken. Ajax werd destijds in de tweede ronde van de Europa League gekoppeld aan Red Bull Salzburg. Een gunstige loting, zo was het algemene oordeel. Dat bleek echter wel een totale misvatting te zijn. Het elftal van toenmalig trainer Frank de Boer wist zich geen raad met het indrukwekkende pressievoetbal van de Oostenrijkse vechtmachine. Binnen 35 minuten gaf het scorebord 0-3 aan. "Je moet een goede dag hebben om onder die druk uit te komen en die hadden we niet. Of dit een complete offday van mijn team was? Nee, dat denk ik niet. Daarmee doe je Salzburg tekort. Zij waren top en wij waren matig", verzuchtte De Boer na afloop tegenover RTL7. Een week later won Red Bull Salzburg met 3-1 van Ajax, dat met het schaamrood op de kaken afzwaaide in Europa.

Ajax werd in 2014 helemaal weggespeeld door Red Bull Salzburg

Door de vakkundige eliminatie van Ajax in de Europa League bleef de naam van Schmidt hangen in Nederland. Eind maart 2017 kwam hij bovenaan het lijstje te staan van de KNVB, dat bondscoach Danny Blind had ontslagen na de smadelijke 2-0 nederlaag tegen Bulgarije in de kwalificatiereeks voor het WK. Hans van Breukelen, destijds technisch directeur bij de voetbalbond, zag in Schmidt de ideale kandidaat om het ver weggezakte Oranje weer te laten opbloeien. De Duitser had zijn handen vrij na diens ontslag bij Leverkusen begin maart van dat jaar. De KNVB was getipt door Ajax-directeur Edwin van der Sar, die later ook nadrukkelijk achter Schmidt aanzat. Na het vertrek van Peter Bosz naar Borussia Dortmund zagen hij en directeur voetbalzaken Marc Overmars het wel zitten om met de aanvallend ingestelde coach in zee te gaan. Ajax greep ondanks het ambitieuze plan mis, want Schmidt koos voor een baan in de luwte bij het Chinese Beijing Guoan.

Schmidt, die in zijn trainersloopbaan mede verantwoordelijk was voor de doorbraak van Sadio Mané en Kai Havertz, gaf in 2016 een inkijkje in zijn manier van werken. In een uitgebreid interview met The Guardian kwam ook zijn zo geroemde voetbalfilosofie ter sprake. Hij ziet Josep Guardiola als één van zijn voorbeelden op trainersgebied. "Ik ken hem van zijn drie seizoenen in Duitsland bij Bayern München en weet hoe hij graag zijn elftallen laat spelen." Schmidt werd als trainer van Leverkusen ook geregeld vergeleken met Jürgen Klopp, toen nog de eindverantwoordelijke bij concurrent Borussia Dortmund. De door PSV aangestelde oefenmeester zweert bij een intense manier van voetballen, met constante druk op de achterste linie van de tegenstander. Een specifieke benaming hoeft daar wat hem betreft niet op te worden geplakt, zolang de opponent zich maar aanpast aan de speelwijze van zijn ploeg.

Duidelijke voetbalvisie

"Wij zijn gelukkig als een wedstrijd op een intense manier verloopt", zo verklaarde de destijds nog aan Leverkusen verbonden Schmidt. "Zelfs tegen teams die op papier beter zijn dan ons, zoals Barcelona en Bayern, die we vorig seizoen troffen in de Champions League. We dwingen ze om net zoals ons te spelen, dat eisen we zelfs van de tegenstander. Slagen we daarin, dan winnen we ook meestal." Schmidt benadrukt het belang van een uitgebreide analyse van de tegenpartij, om zo niet tegen verrassingen aan te lopen. "Ik kijk altijd goed naar elftallen en naar de rol van de trainer in het hele proces." Schmidt kende overigens een redelijke loopbaan als speler, maar een vervolg in de voetballerij als trainer was geen vanzelfsprekendheid. "Ik wilde eigenlijk nooit verder als coach. Het is meer een uit de hand gelopen hobby geworden."

Roger Schmidt gooide Kai Havertz voor de leeuwen in Leverkusen

De keuze van PSV voor Schmidt zorgt voor overwegend positieve reacties in voetbalminnend Nederland. Kenneth Perez en Rafael van der Vaart waren onlangs in hun rol als analist al lovend over de kwaliteiten van de trainer uit Duitsland. Nu Schmidt definitief in Eindhoven aan de slag gaat, stromen de reacties binnen. Voetbalcommentator Arno Vermeulen rept op Twitter over een ‘interessante keuze’ van PSV. "Een trainer die in de stijl van Peter Bosz de aanval kiest." Een veelzeggende waarschuwing volgt echter ook snel. "Hij is bij Preußen Münster, Leverkusen en Beijing Guoan voortijdig ontslagen. Het zal in ieder geval niet saai worden in Eindhoven." Schmidt zelf denkt bij PSV aan ‘grote spitsen’ als Ronaldo, Romário en Ruud van Nistelrooy. "PSV stond altijd voor mooie doelpunten. Dat is het eerste wat in mij opkomt als ik aan PSV denk", zo stelt hij in het presentatiefilmpje van zijn nieuwe werkgever. Zijn stokpaardje komt uiteraard ook naar voren. "Ik houd van voetbal met hoge intensiteit en veel acties. Dat spel wil ik op PSV overbrengen."

Nieuwe glorieperiode voor PSV?

Schmidt zal de komende maanden gebruiken om de selectie van PSV in kaart te brengen. Met zijn ideeën over pressievoetbal is er waarschijnlijk een belangrijke rol weggelegd voor de vleugelverdedigers Ricardo Rodríguez, indien hij in Eindhoven blijft, en Denzel Dumfries. Met name laatstgenoemde lijkt uitermate geschikt voor de manier van spelen die Schmidt nastreeft. Met onder meer Donyell Malen, Mohamed Ihattaren, Cody Gakpo en Noni Madueke beschikt de opvolger van Ernest Faber volgend seizoen in ieder geval over voldoende alternatieven om een gedegen aanvalsplan op te stellen. Voor aankopen Ritsu Doan en Armindo Bruma breken wellicht onzekere tijden aan. De aankopen van vorig jaar zomer maken, als ze al spelen, niet bepaald een energieke en zelfverzekerde indruk. Met de komst van Schmidt komt de lat in ieder geval weer een stukje hoger te liggen op trainingscomplex De Herdgang.