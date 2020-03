Frenkie de Jong nam landgenoot bij de hand: ‘Opeens zat ik naast Messi’

Xavier Mbuyamba zorgde vorig jaar zomer voor een opvallende transfer, want de centrumverdediger werd door Barcelona overgenomen van MVV Maastricht. Na enkele maanden bij het beloftenelftal mocht hij zich al melden bij de hoofdmacht van de Catalaanse grootmacht. Mbuyamba deelde opeens de kleedkamer met onder meer Lionel Messi. De hulp van landgenoot Frenkie de Jong kwam zeker van pas in de beginperiode in Barcelona.

"Hij nam me die dag een beetje mee en zei dat ik gewoon mijn ding moest doen", blikt de pas achttienjarige Mbuyamaba met VTBL terug op zijn eerste trainingsdag bij het eerste elftal van Barcelona in november vorig jaar. "Dat heb ik gedaan. Het was een rustige training, maar ik merkte dat ik prima mee kon en heb me goed staande gehouden."

Mbuyamba spreekt van een bijzondere ervaring, want in de kleedkamer kreeg hij te maken met gevestigde namen als Messi en Antoine Griezmann. "Ik zat naast Marc-André ter Stegen en Messi. Toen heb ik wel even een paar foto's gemaakt op Snapchat en naar vrienden gestuurd, haha. Die waren allemaal erg trots." De trainingen met de hoofdmacht smaken naar meer, maar de mandekker heeft geduld. "Ik hoop binnen twee jaar definitief bij de selectie aan te kunnen sluiten."

De Barcelona-verdediger viel als speler van MVV nooit op bij de Nederlandse topclubs en de KNVB. Sinds zijn vertrek is er echter wel het nodige veranderd. "In november 2019 ben ik voor het eerst opgeroepen (voor Oranje Onder-19, red.). De staf zei toen direct dat ze het vreemd vonden dat ik nooit eerder ben opgevallen. Pas toen ik bij Barcelona speelde viel ik ineens op, dat is bijzonder", aldus Mbuyamba, die vorig jaar eigenlijk op weg leek naar Chelsea. "Maar door een transferban konden zij mij niet contracteren. Toen is de keuze uiteindelijk gevallen op Barcelona."