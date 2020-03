'Tadic was in de eerste helft onzichtbaar, toen dacht ik zelfs: 'Kom op nou'

Ajax wist zich zaterdagavond tegen sc Heerenveen te herpakken na een uiterst moeizame periode, met onder meer pijnlijke nederlagen in de Europa League en TOTO KNVB Beker. Dankzij de 1-3 overwinning blijft de koppositie in de Eredivisie in het bezit van de Amsterdamse club. Oud-aanvaller Kees Kist, als rapporteur verbonden aan De Telegraaf, bespreekt het duel van Ajax in Friesland en heeft met name mooie woorden over voor Dusan Tadic en Nicolás Tagliafico.

De tweemaal trefzekere Tadic, die een 7,5 als rapportcijfer krijgt, was volgens Kist vooral na rust een van de uitblinkers bij Ajax. "Tadic was in de eerste helft eigenlijk onzichtbaar", zo oordeelt de voormalig spits van AZ. "Toen dacht ik zelfs: Kom op nou, ik heb veel betere wedstrijden van die jongen gezien. Aan dat akkefietje met Sergiño Dest zag je wel dat hij de ploeg op scherp probeerde te zetten en na rust toonde hij zich een waardig aanvoerder."

Kist is over meer spelers van Ajax goed te spreken, want ook Tagliafico ontvangt complimenten. "Hij dendert er voortdurend overheen en kletst vol in de duels. Soms is hij daarbij wat rucktsichlos, maar ik houd van die mentaliteit." Van de soms hevige kritiek op Hakim Ziyech snapt Kist maar weinig. "Er zijn mensen die zeggen dat Hakim Ziyech er niets meer van kan, maar zo werkt het natuurlijk niet. Door deze speler zaten voetballiefhebbers voortdurend op het puntje van hun stoel. Een Ziyech in vorm is de beste speler in de Eredivisie."

Ajax verliet Heerenveen met drie punten, maar Kist kan niet zeggen of het lek bij de formatie van trainer Erik ten Hag nu al boven is. "Dat zal in de komende weken moeten blijken. Daarvoor was het spel immers niet stabiel genoeg, maar met een goede teamspirit heeft Ajax wel een stap in de juiste richting gezet." Ajax, dat in punten gelijk staat met nummer twee AZ (56 punten) vervolgt de Eredivisie zondag met een thuisduel met FC Twente.