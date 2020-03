Bruno Fernandes neemt United met prachtige assist bij de hand tegen City

Manchester United heeft de stadsderby met Manchester City zondag weten te winnen. Op het eigen Old Trafford gaven doelpunten van Anthony Martial en Scott McTominay de doorslag: 2-0. Aan de openingstreffer van Martial ging een prachtige assist vooraf van Bruno Fernandes. United doet met de overwinning goede zaken in de subtop van de Premier League: het team van Ole Gunnar Solskjaer staat met 45 punten uit 29 duels vijfde. City blijft tweede staan en heeft inmiddels 25 punten minder dan koploper Liverpool, dat wel een wedstrijd meer speelde.

City moest nog voor het eerste fluitsignaal een flinke tegenvaller incasseren: Kevin De Bruyne bleek vanwege een schouderblessure toch niet fit genoeg om te spelen. De Belgische middenvelder zat ook niet op de reservebank en werd in het basisteam van manager Josep Guardiola vervangen door Phil Foden. Zonder zijn sterspeler oogde City ideeëloos. The Citizens besloten de eerste helft weliswaar met 69 procent aan balbezit, maar United leidde halverwege met 1-0.

Een doelpunt van Martial na een halfuur voetballen maakte uiteindelijk het verschil tussen beide ploegen. De Fransman ontsnapte bij een snel genomen vrije trap van winteraanwinst Bruno Fernandes aan de aandacht van de City-defensie en verschalkte Ederson Moraes vervolgens in de korte hoek: 1-0. De doelman zag er overigens niet goed uit bij de treffer. City mocht vervolgens van geluk spreken dat de achterstand niet voor rust nog verder opliep. Nicolás Otamendi plaatste op slag van rust zijn voet op de enkel van Fred, maar scheidsrechter Mike Dean wilde niets weten van een strafschop en gaf in plaats daarvan de middenvelder van United geel vanwege een schwalbe.

City kwam vervolgens redelijk uit de kleedkamer en dacht via Sergio Agüero razendsnel langszij te komen. Het doelpunt van de Argentijnse spits werd echter afgekeurd vanwege zeer nipt buitenspel. Kort erna tikte David de Gea een afstandsknal van Foden over. Guardiola voerde rond het uur een dubbele wissel door met het inbrengen van Gabriel Jesus en Riyad Mahrez voor Agüero en Bernardo Silva. Met name de komst van Mahrez deed City goed: de Algerijn bracht creativiteit en leverde een kwartier voor tijd een afgemeten voorzet op Raheem Sterling. Die kwam echter net tekort om het voorbereidende werk van Mahrez af te maken. United loerde ondertussen op de counter, maar kwam nauwelijks meer in de buurt van het doel van Ederson. De omsingeling door City hield in de slotfase aan, maar United hield stand en wist in de laatste seconden nogmaals te scoren. Invaller McTominay kreeg de bal voor de voeten na een dramatische spelhervatting van Ederson, waarna de middenvelder van grote afstand het doel vond.