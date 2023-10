Neymar krijgt na gelijkspel bak popcorn op zijn hoofd; aanvaller reageert woest

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 09:36 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:59

Brazilië is in de WK-kwalificatiereeks tegen het eerste puntenverlies aangelopen. In de thuiswedstrijd tegen Venezuela bleven de Goddelijke Kanaries steken op een 1-1 gelijkspel. Neymar kreeg na afloop vanuit het publiek uit onvrede een bak popcorn tegen zich aangegooid. Argentinië won wel nipt van Paraguay: 1-0.

Brazilië - Venezuela 1-1

Gabriel Magalhães wist de ban voor Brazilië kort voor rust te breken door een hoekschop van Neymar overtuigend tegen de touwen te koppen. De ploeg van bondscoach Fernando Diniz leek op weg naar een overwinning, maar in de 85ste minuut sleepte Eduard Bello met een uiterst fraaie omhaal een punt uit het vuur voor Venezuela. Het gelijkspel leidde tot onvrede op de tribune. Zo kreeg Neymar bij het verlaten van het veld een bak popcorn tegen zijn hoofd aan gegooid.

Neymar being hit with a bag of popcorn after Brazil drew 1-1 vs. Venezuela at home. Brazil host Argentina in November.pic.twitter.com/7uckDCIgih — Roy Nemer (@RoyNemer) October 13, 2023

Argentinië - Paraguay 1-0

Nicolás Otamendi zette Argentinië tegen Paraguay al in de derde minuut op geweldige wijze op voorsprong. De verdediger van Benfica volleerde een hoekschop van Rodrigo de Paul in het doel: 1-0. De vroege openingstreffer bleek uiteindelijk ook de winnende te zijn. Lionel Messi was niet geheel fit en viel kort na rust in voor Julián Álvarez. Argentinië is nog foutloos na drie speelronden en gaat aan kop in de WK-kwalificatiereeks. Brazilië volgt door het gelijkspel tegen Venezuela op twee punten.