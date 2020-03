Schlemiel Klaiber speelt frustratie van zich af tijdens vijfklapper FC Utrecht

FC Utrecht heeft de bekeroverwinning op Ajax van afgelopen woensdag zondagmiddag een succesvol vervolg gegeven. De ploeg van trainer John van den Brom was in de eigen Galgenwaard met name na rust veel te sterk voor Sparta Rotterdam, dat met 5-1 aan de kant werd gezet. Sean Klaiber speelde met een assist en een fraai doelpunt een hoofdrol aan de kant van FC Utrecht. Woensdag was hij nog de schlemiel toen hij een late gele kaart incasseerde en daardoor de finale van de TOTO KNVB Beker moet missen.

Adrián Dalmau begon voor het eerst sinds half januari weer in de basis bij FC Utrecht en de Spanjaard kreeg na bijna twintig minuten spelen de eerste kans van de wedstrijd. Doordat hij over het doel van Ariel Harush heen mikte, en Gyrano Kerk vlak daarna ook een mogelijkheid onbenut liet, stevenden de twee ploegen met een 0-0 stand af op de rust. Drie minuten voor de onderbreking ging het echter toch mis voor de bezoekers toen de bal via het hoofd van Bart Vriends voor de voeten van Ramselaar terechtkwam en hij hard raak schoot. In de tweede helft ging het al snel van kwaad tot erger voor de Rotterdammers, die in een tijdsbestek van een dikke minuut twee doelpunten om de oren kregen.

Een steekpass van Klaiber stelde Dalmau eerst in staat om voor de 2-0 te tekenen, waarna Simon Gustafson ook de derde Utrechtse treffer van de middag verzorgde. Met een uur op de klok werd het daarna 4-0 voor de Domstedelingen nadat Ramselaar op knappe wijze een voorzet van Kerk tegendraads in wist te koppen. De thuisploeg toonde zich in de fase na de vierde treffer wat minder scherp en dit leidde na een slordige pass van Jeroen Zoet tot een mogelijkheid voor Patrick Joosten. De van FC Utrecht gehuurde aanvaller had het vizier echter niet op scherp staan en mikte hoog over.

Sparta werd daarna weer teruggedrongen en met nog een kleine twintig minuten te gaan viel ook de vijfde treffer van de middag nog. Klaiber probeerde het van een meter of 25 en zijn streep was Harush te machtig. Tien minuten voor tijd leek het vervolgens nog 6-0 te worden, maar de op fraaie wijze tot stand gekomen goal van Kristoffer Peterson werd afgekeurd wegens buitenspel. Dat gold een minuut of acht later niet toen Sparta nog een keer op het doel van Zoet af kon en Joël Piroe de eretreffer koeltjes binnen schoof. FC Utrecht neemt door de overwinning de zesde plek over van Vitesse, dat wel hetzelfde puntenaantal heeft. Sparta blijft op de elfde plek staan.