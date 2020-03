Schreeuwende Witschge ‘des duivels’ tegen AZ: ‘Ten Hag doet er niks mee’

Ajax ging vorige week zondag met 0-2 onderuit tegen AZ en de manier waarop de thuisploeg speelde leidde tot grote ontevredenheid bij assistent-trainer Richard Witschge. De rechterhand van Erik ten Hag neemt tijdens de thuiswedstrijden plaats op de perstribune om vanaf de tweede ring van de Johan Cruijff ArenA informatie door te spelen aan de technische staf op de bank. Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, zat tijdens de wedstrijd naar eigen zeggen vlak achter Witschge. “Ik heb hem nog nooit zo hard horen schreeuwen”, aldus Driessen.

Volgens Driessen luistert Ten Hag niet veel naar zijn assistenten en waren de woorden van Witschge aan dovemansoren gericht. “Die heb ik gehoord, die was aan het schreeuwen”, aldus Driessen bij Veronica Inside. “En Ten Hag doet gewoon niks. In de rust is hij naar de kleedkamer gegaan. Daar heeft hij het weer gezegd. Maar Ten Hag doet er niks mee, dus dan is het einde verhaal en dan gelooft hij het wel. Ik heb hem echt nog nooit zo hard horen schreeuwen. Wij zitten vlak achter hem. Je hoort niet exact wat hij zegt, maar hij was des duivels. “

“Een ding voorop: ik vind niet dat Erik ten Hag ontslagen moet worden”, vervolgt Driessen over de trainer van Ajax. Hij verwacht ook niet dat de Amsterdammers de coach de laan uitsturen. “Overmars en Van der Sar staan natuurlijk vierkant achter hem. Het zou natuurlijk verschrikkelijk ongeloofwaardig zijn als Overmars in de winter zegt: als Erik weggaat dan ga ik ook weg. Dan kan hij hem natuurlijk niet wegsturen.”

Volgens Driessen zou Ten Hag er goed aan doen om vaker gebruik te maken van hetzelfde basisteam. “Het is een grote tombola”, zo klinkt het. “Nu staan er ineens weer Zuid-Amerikanen in de achterhoede en Daley Blind op het middenveld. In de voorbereiding en voorronde Champions League stond Blind ook op het middenveld. Dat werkte voor geen meter, dus die moest weer naar achteren. Zo gaat het natuurlijk maar door.” Zaterdagavond krijgt Ajax de kans om een einde te maken aan de negatieve serie als de ploeg van Ten Hag op bezoek gaat bij sc Heerenveen.