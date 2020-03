Klaiber kraakt fatale beslissing van Kuipers: ‘Ik raakte Tagliafico amper’

Sean Klaiber heeft een aantal emotionele dagen achter de rug. De rechtsback van FC Utrecht kreeg woensdag in de slotfase van het bekerduel met Ajax (2-0) een gele kaart voor een overtreding op Nicolás Tagliafico op de achterlijn. Klaiber was hevig geëmotioneerd, want hij is geschorst voor de finale tegen Feyenoord op 19 april. "Ik kon het gewoon niet geloven. Sowieso dat hij die kaart trok. Ik vond het best zielig dat-ie (Björn Kuipers, red.) dat deed."

Klaiber is twee dagen na de wedstrijd tegen Ajax nog steeds van mening dat Kuipers de gele kaart op zak had moeten houden. "Ik heb echt zwaardere overtredingen gezien in die wedstrijd waarvoor jongens geen gele kaart kregen", verzucht hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. "En ik kreeg het voor zoiets onbenulligs, zoiets doms. Ik begrijp dat niet echt." De verdediger zoekt de fout desondanks ook bij zichzelf. "Zeker. Maar ik ben een jongen die voor elke meter wil vechten."

"Mensen zullen zeggen dat het dom is, dat moeten ze zelf lekker weten. Het is hoe ik ben. Ik wil voor elke meter vechten", verwijst Klaiber nog maar eens naar zijn karakter. "En deze situatie, tsja, ik zag die jongen (Tagliafico, red.) niet eens die ik onderuit haalde. Ik raakte hem amper, hij viel over mijn voet. Er was echt niet veel aan de hand, al zullen mensen wel zeggen van wel."

Klaiber was dan ook uitermate verrast dat Kuipers hem een gele kaart voorhield. "Ik was echt verbaasd en dat zie je ook aan mijn reactie. Toen ik zag dat-ie een kaart trok, wist ik gelijk dat het klaar was." De vleugelverdediger liep daarna enkele minuten verdwaasd over het veld, tot grote onvrede van trainer John van den Brom. "Dat is vanuit zijn kant wel logisch, maar hij weet niet hoe ik me op dat moment voel. Dat heb ik later uitgelegd."