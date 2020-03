Uitblinkende Maher over Ajax: ‘Je ziet dat het vertrouwen heel dun is bij hen’

FC Utrecht veroverde onder toeziend oog van het thuispubliek een plaats in de finale van de KNVB Beker door Ajax met 2-0 te verslaan. Sander van de Streek werkte uit een vrije trap de eerste goal binnen en Simon Gustafson verdubbelde in de tweede helft de score vanaf elf meter. Een van de beste spelers op het veld was Adam Maher die met passjes strooide alsof het een lieve lust was. Na afloop verscheen hij voor de camera van Voetbalzone bij verslaggever Justus Dingemanse.

Bekijk de video hieronder of blijf op de hoogte en abonneer op ons YouTube-kanaal!